Ukraina ma nowego premiera. To Serhij Korecki

Parlament Ukrainy powołał Serhija Koreckiego na stanowisko premiera. Jego kandydaturę wysunął Wołodymyr Zełenski. Nowy premier ma doświadczenie w biznesie, ale nie pełnił dotąd funkcji politycznych.

Nowy premier zapowiedział, że jego priorytetami będą obrona Ukrainy, stabilność gospodarcza oraz integracja z UE.

Fot. Andrew Kravchenko/Global Images Ukraine/Getty Images

W czwartek rano parlament powołał Serhija Koreckiego na premiera Ukrainy. Otrzymał poparcie 289 deputowanych w 450-osobowym parlamencie.

Jako kandydata wskazał go w środę Wołodymyr Zełenski, stwierdzając, że jest on „prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska”.

Powołanie nowego premiera jest efektem przetasowań w ukraińskim rządzie. W niedzielę prezydent zapowiedział dymisję dotychczasowej premier Julii Swyrydenko. Wraz z nią dymisję złożył cały rząd. Julia Swyrydenko ma objąć nadzór nad „ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem”.

Jeszcze w czwartek mamy poznać skład nowego rządu. Serhij Korecki zapowiedział, że priorytetami nowego gabinetu będą obrona Ukrainy, stabilność gospodarcza oraz integracja z Unią Europejską.

Już teraz wiadomo jednak, że nie wejdzie do niego dotychczasowy minister obrony Mychajło Fedorow. Decyzja poskutkowała protestami w Kijowie.

Kim jest nowy premier Ukrainy?

Serhij Korecki urodził się 14 marca 1978 r. w Łucku. Ukończył kierunek „samochody i gospodarka samochodowa” oraz „ekonomika przedsiębiorstwa” na Państwowym Uniwersytecie Technicznym. Uzyskał również kwalifikacje w sektorze naftowo-gazowym, kończąc Iwano-Frankowski Narodowy Uniwersytet Techniczny Ropy Naftowej i Gazu. Z kolei w 2019 r. został absolwentem programu Executive MBA w Kijowsko-Mohylańskiej Szkole Biznesu.

W listopadzie 2022 r. Serhij Korecki został szefem Ukrnafty po przejęciu przez Ukrainę aktywów energetycznych oligarchy Ihora Kołomojskiego. Według informacji magazynu „Forbes” jego kandydaturę na stanowisko szefa tego koncernu zatwierdził Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy chciał, by nowy szef Ukrnafty był „normalną osobą z rynku, menedżerem najwyższego szczebla, który nie będzie kraść”.

W maju 2025 r. został prezesem Naftohazu – ukraińskiej państwowej grupy energetycznej.

Dotąd Serhij Korecki nie pełnił żadnych funkcji politycznych.

Podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze Serhij Korecki uczestniczył w spotkaniach, towarzysząc prezydentowi Ukrainy – podaje Radio Swoboda. Miał tam rozmawiać z europejskimi przywódcami, w tym przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, a także z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Źródło: XYZ, PAP