Sejm wybrał Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

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Mateusz Szpytma został wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN).

Mateusz Szpytma został wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN). Fot. PAP/Wojtek Jargiło

Mateusz Szpytma był dotychczas zastępcą prezesa IPN. W kwietniu 2026 r. kolegium tej instytucji rekomendowało go na stanowisko prezesa. Szpytma związany jest z IPN od 2000 r., a funkcję wiceprezesa pełni od dekady.

Za jego kandydaturą w Sejmie zagłosowało 226 posłów, w tym posłowie PiS, PSL, Konfederacji i część parlamentarzystów Polski 2050. Przeciwko kandydatowi głosowało 194 posłów, w tym parlamentarzyści KO, Lewicy, Centrum oraz trzech posłów Polski 2050.

PSL argumentuje poparcie dla Mateusza Szpytmy m. in. zasługami w zakresie upamiętnienia Wincentego Witosa i ruchu ludowego oraz rodziny Ulmów.

Zgodnie z procedurą, prezesa IPN powołuje Sejm za zgodą Senatu. W przypadku odrzucenia rekomendacji procedura konkursowa zostaje powtórzona.

Przypomnijmy, że stanowisko prezesa IPN pozostaje nieobsadzone od 2025 r. po tym jak poprzedni prezes tej instytucji, Karol Nawrocki, został prezydentem Polski.

Premier: kandydatura Mateusza Szpytmy na prezesa IPN nie uzyska akceptacji w Senacie

O wybór nowego szefa IPN był pytany premier Donald Tusk. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie szef rządu powiedział, że kandydatura Mateusza Szpytmy nie uzyska poparcia w Senacie.

– Są ważne powody i nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie. Także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że Mateusz Szpytma został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji – odpowiedział Tusk na pytania dziennikarzy.

W Senacie Koalicja Obywatelska ma największy, liczący 42 senatorów klub. Klub Lewicy ma 8 senatorów. Również 8 senatorów ma klub Trzeciej Drogi, który tworzą senatorowie PSL i Polski 2050. Siedmiu senatorów należy do klubu Nowa Polska-Centrum. Klub Prawa i Sprawiedliwości ma 33 senatorów. Dwóch senatorów pozostaje niezrzeszonych.

Więcej o tym, dlaczego koalicja rządowa była podzielona w sprawie wyboru Mateusza Szpytmy, pisaliśmy w XYZ: Koalicja podzielona przed wyborem prezesa IPN. Był protest historyków

Źródło: PAP/XYZ. Tekst zaktualizowano o wypowiedź premiera.