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17.07.2026 12:12

Sejm wybrał Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Mateusz Szpytma został wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN).

Mateusz Szpytma
Mateusz Szpytma został wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN). Fot. PAP/Wojtek Jargiło

Mateusz Szpytma był dotychczas zastępcą prezesa IPN. W kwietniu 2026 r. kolegium tej instytucji rekomendowało go na stanowisko prezesa. Szpytma związany jest z IPN od 2000 r., a funkcję wiceprezesa pełni od dekady.

Za jego kandydaturą w Sejmie zagłosowało 226 posłów, w tym posłowie PiS, PSL, Konfederacji i część parlamentarzystów Polski 2050. Przeciwko kandydatowi głosowało 194 posłów, w tym parlamentarzyści KO, Lewicy, Centrum oraz trzech posłów Polski 2050.

PSL argumentuje poparcie dla Mateusza Szpytmy m. in. zasługami w zakresie upamiętnienia Wincentego Witosa i ruchu ludowego oraz rodziny Ulmów.

Zgodnie z procedurą, prezesa IPN powołuje Sejm za zgodą Senatu. W przypadku odrzucenia rekomendacji procedura konkursowa zostaje powtórzona.

Przypomnijmy, że stanowisko prezesa IPN pozostaje nieobsadzone od 2025 r. po tym jak poprzedni prezes tej instytucji, Karol Nawrocki, został prezydentem Polski.

Premier: kandydatura Mateusza Szpytmy na prezesa IPN nie uzyska akceptacji w Senacie

O wybór nowego szefa IPN był pytany premier Donald Tusk. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie szef rządu powiedział, że kandydatura Mateusza Szpytmy nie uzyska poparcia w Senacie.

– Są ważne powody i nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie. Także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że Mateusz Szpytma został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji – odpowiedział Tusk na pytania dziennikarzy.

W Senacie Koalicja Obywatelska ma największy, liczący 42 senatorów klub. Klub Lewicy ma 8 senatorów. Również 8 senatorów ma klub Trzeciej Drogi, który tworzą senatorowie PSL i Polski 2050. Siedmiu senatorów należy do klubu Nowa Polska-Centrum. Klub Prawa i Sprawiedliwości ma 33 senatorów. Dwóch senatorów pozostaje niezrzeszonych.

Więcej o tym, dlaczego koalicja rządowa była podzielona w sprawie wyboru Mateusza Szpytmy, pisaliśmy w XYZ: Koalicja podzielona przed wyborem prezesa IPN. Był protest historyków

Źródło: PAP/XYZ. Tekst zaktualizowano o wypowiedź premiera.

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