Zełenski po rozmowie z Nawrockim: trzeba chronić relacje Polski i Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że rozmowa z prezydentem Polski Karolem Nawrockim była ważna, długa i konstruktywna. Przywódcy omawiali bezpieczeństwo, gospodarkę oraz kwestie historyczne. Zełenski podkreślił, że w sporach o przeszłość potrzebna jest delikatność, aby nie osłabić dobrych relacji między Polską a Ukrainą.

Archiwalne spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. Fot. Paweł Supernak/PAP

Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas spotkania z Karolem Nawrockim poruszono najważniejsze tematy w relacjach dwustronnych. Jak zaznaczył, rozmowa objęła także sprawy historyczne, które w ostatnich miesiącach wywoływały napięcia między Warszawą a Kijowem.

– Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych, przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską – powiedział Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy za pośrednictwem WhatsAppa.

Polska i Ukraina wskazują na wspólne zagrożenie

Prezydent Ukrainy przekazał, że jednym z głównych tematów rozmowy było bezpieczeństwo. Podkreślił, że obie strony rozumieją, iż mają wspólnego wroga. Jak dodał, jest nim Rosja.

Zełenski mówił również o współpracy gospodarczej. Wskazał na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy, która odbyła się w Gdańsku. Według niego polski biznes jest zainteresowany udziałem w tym procesie, a Ukraina pozostaje otwarta na współpracę z polskimi partnerami.

Spotkanie na marginesie szczytu NATO

Do spotkania Zełenskiego i Nawrockiego doszło w środę na marginesie szczytu NATO w Ankarze. Prezydent Ukrainy napisał później w Telegramie, że rozmowa trwała ponad godzinę i była potrzebna.

Zełenski podkreślił, że Polska i Ukraina stoją wobec tego samego zagrożenia. Wskazał też, że oba państwa powinny utrzymać wzajemne zrozumienie, wsparcie i wspólne działania. Jak zaznaczył, relacje między Warszawą a Kijowem powinny pozostać silne.

Nawrocki: Rosja pozostaje głównym zagrożeniem

Karol Nawrocki poinformował po spotkaniu, że Polska i Ukraina patrzą w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zagrożenia dla niepodległości. Podkreślił, że dla obu państw Rosja pozostaje głównym zagrożeniem.

Prezydent Polski przyznał jednocześnie, że podczas rozmowy nie udało się rozwiązać kwestii historycznych. Zaznaczył, że obie strony nie zakładały, iż wszystkie sporne sprawy zostaną zamknięte podczas jednego spotkania.

Spór o UPA w relacjach polsko-ukraińskich

Nawrocki podkreślił, że dla niego kwestie UPA i symboli UPA są nienegocjowalne. Odniósł się także do emocji Polek i Polaków związanych z ludobójstwem wołyńskim.

Prezydent Polski ocenił, że Ukraina powinna rozumieć wagę tej sprawy dla polskiego społeczeństwa. W jego opinii flaga banderowska ogranicza przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej, ponieważ niesie ze sobą wiele negatywnych skojarzeń.

Nawrocki dodał, że podczas rozmowy z Zełenskim poruszono zarówno wątki historyczne, jak i polityczne. Jak relacjonował, strony potwierdziły swoje stanowiska, ale rozmawiały też o przyszłej współpracy.

Napięcia po decyzji Zełenskiego

W ostatnich miesiącach relacje polsko-ukraińskie obciążył spór o kwestie historyczne. Chodzi między innymi o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz postaci z nią związanych.

Napięcie wzrosło po decyzji Wołodymyra Zełenskiego z końca maja o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia Bohaterów UPA. Sprawa wywołała krytyczne reakcje w Polsce i stała się jednym z najważniejszych tematów w rozmowach politycznych między Warszawą a Kijowem.

Źródło: PAP