Zjazd AfD w Erfurcie. Masowe protesty i polityczne napięcia

W Erfurcie rozpoczął się dwudniowy zjazd Alternatywy dla Niemiec (AfD), partii prowadzącej w sondażach ogólnokrajowych. W mieście spodziewanych jest nawet 50 tys. jej przeciwników oraz próby blokad dróg prowadzących do miejsca kongresu.

Na czele ugrupowania najprawdopodobniej pozostaną dotychczasowi współprzewodniczący Alice Weidel i Tino Chrupalla, którzy mimo publicznych deklaracji jedności rywalizują zakulisowo o wpływy w partii. Fot. Jens Schlueter/Getty Images

W Erfurcie w środkowych Niemczech rozpoczął się w sobotę dwudniowy zjazd partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), która według aktualnych sondaży pozostaje najsilniejszym ugrupowaniem politycznym w kraju.

W kongresie uczestniczy około 600 delegatów z całych Niemiec, a wydarzenie ma charakter wyborczy, choć jego główne rozstrzygnięcia kadrowe są w dużej mierze przewidywalne.

Guten Morgen aus einer bereits gut gefüllten Halle in Erfurt! Wir freuen uns auf einen pünktlichen Beginn unseres Bundesparteitages und einen erfolgreichen Tag! pic.twitter.com/Qem3jxhJ2t — AfD (@AfD) July 4, 2026

Na czele ugrupowania najprawdopodobniej pozostaną dotychczasowi współprzewodniczący Alice Weidel i Tino Chrupalla, którzy mimo publicznych deklaracji jedności rywalizują zakulisowo o wpływy w partii.

Wewnętrzne napięcia dotyczą przede wszystkim przyszłego modelu przywództwa, w tym pojawiających się w partii głosów, że AfD powinna w przyszłości przejść na system jednego lidera.

Czytaj również: Berlin: więcej amerykańskiej broni produkowanej w Niemczech

Jednym z kluczowych tematów obrad jest polityka migracyjna, która od lat stanowi centralny punkt programu ugrupowania i jednocześnie źródło wewnętrznych sporów ideowych.

W debacie pojawiają się m.in. określenia takie jak „Passdeutsche”, używane przez część polityków AfD w odniesieniu do osób posiadających niemieckie obywatelstwo, ale o migracyjnym pochodzeniu, co podkreśla spór o definicję tożsamości narodowej.

W partii ścierają się również różne koncepcje dotyczące tzw. „remigracji” oraz deportacji osób o pochodzeniu migranckim, co dodatkowo polaryzuje debatę wewnętrzną i zewnętrzną wokół ugrupowania.

Skala protestów i napięcia w mieście

W Erfurcie w weekend spodziewanych jest nawet 50 tys. kontrdemonstrantów, którzy reprezentują szeroką koalicję organizacji społecznych, związkowych, kościelnych i politycznych.

W protesty zaangażowane są m.in. środowiska zrzeszone w sojuszach Resist i Widersetzen, które zapowiadają blokady dróg prowadzących do hali kongresowej.

W mobilizację włączyli się także przedstawiciele partii politycznych, w tym SPD, Zielonych oraz Lewicy, a jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci jest przewodnicząca frakcji Lewicy w Bundestagu Heidi Reichinnek.

Miasto zabezpiecza tysiące funkcjonariuszy policji, których zadaniem jest zapewnienie delegatom AfD dostępu do miejsca obrad mimo zapowiadanych blokad i demonstracji.

Służby i media ostrzegają przed ryzykiem eskalacji napięć oraz możliwością wybuchu przemocy w trakcie starć demonstrantów z policją.

Lider AfD w Turyngii Bjoern Hoecke określił sytuację jako „warunki przypominające wojnę domową”, podkreślając, że partia musi mierzyć się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa swoich członków.

Z kolei minister spraw wewnętrznych Turyngii Georg Maier apelował do demonstrantów o powstrzymanie się od działań, które mogłyby doprowadzić do przemocy i wzmocnić polityczną narrację AfD o roli ofiary.

AfD pozostaje na poziomie federalnym izolowana przez główne partie polityczne w ramach tzw. „zapory ogniowej”, wspieranej m.in. przez kanclerza Friedricha Merza, choć na wschodzie Niemiec zasada ta bywa coraz częściej osłabiana.

W tle wydarzeń politycznych znajdują się zbliżające się wybory do landtagów Saksonii-Anhaltu oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego, w których AfD prowadzi w sondażach i liczy na przejęcie władzy regionalnej.

W trakcie otwarcia zjazdu Tino Chrupalla stwierdził, że AfD może „już wkrótce rządzić samodzielnie”, co wpisuje się w rosnące ambicje ugrupowania przed wyborami regionalnymi.

W sobotni poranek doszło do prób blokad dróg i fragmentu autostrady, a w niektórych miejscach odnotowano krótkotrwałe starcia z policją, która była atakowana materiałami pirotechnicznymi.

Czytaj również: Niemcy oddali Polsce zagrabione skarby. „Jesteśmy zdecydowani, aby dalej kroczyć tą drogą"

Na swoim profilu w serwisie X partia chwali się, że w Turyngii osiągnęła w najnowszym sondażu - przeprowadzonym tuż przed rozpoczęciem federalnego zjazdu partyjnego - sensacyjny wynik 40 procent poparcia.

Rekordwert im Freistaat: In Thüringen erreicht die AfD kurz vor Beginn des Bundesparteitags sensationelle 40 Prozent in der neuesten Umfrage. Die Bürger erteilen den Altparteien eine klare Absage und fordern eine echte politische Wende. Koalitionen gegen den Wählerwillen haben… pic.twitter.com/ZaIZoVnqHZ — AfD (@AfD) July 3, 2026

Według władz miasta zgłoszono ponad 30 zgromadzeń publicznych, a równolegle w Erfurcie odbywają się koncerty i wydarzenia, które dodatkowo zwiększają obciążenie służb porządkowych.

Historyczne odniesienia i polityczny kontekst

Część komentatorów politycznych i medialnych wskazuje na symbolikę zjazdu AfD. Przypomina się, że 3 i 4 lipca 1926 roku w Weimarze odbył się zjazd partii Adolfa Hitlera po jej ponownej legalizacji, który miał kluczowe znaczenie dla konsolidacji władzy w ówczesnym ruchu narodowosocjalistycznym.

Podczas tamtego spotkania w Turyngii partia została silnie scentralizowana wokół przywódcy, a w kolejnych latach rozwinęły się struktury młodzieżowe i paramilitarne, co historycy uznają za istotny etap jej radykalizacji.

Źródło: PAP, DW