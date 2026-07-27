Zmiana u sterów Allegro. Katarzyna Ostap-Tomann zastąpi Jonathana Easticka

Allegro otrzymało rezygnację dyrektora wykonawczego i finansowego Jonathana Easticka. Zastąpi go Katarzyna Ostap-Tomann, która tym samym wejdzie do zarządu spółki.

Decyzję muszą jeszcze zatwierdzić akcjonariusze. Fot. STR/NurPhoto/Getty Images

Zgodnie z zapowiedzią z marca Jonathan Eastick złożył rezygnację z funkcji dyrektora wykonawczego, dyrektora finansowego i członka zarządu Allegro. Decyzję podjął z powodów osobistych. Stanowiska przestanie zajmować 30 września.

Następnego dnia zastąpi go Katarzyna Ostap-Tomann. Decyzję muszą jeszcze zatwierdzić akcjonariusze.

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Katarzyna Ostap-Tomann ma ponad 25 lat doświadczenia w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości finansowej i zarządzaniu dużymi spółkami. Od 2009 r. związana była z Grupą Polsat Plus. Od 2016 r. w zarządzie Cyfrowego Polsatu odpowiadała za finanse. Tego samego roku została także członkinią zarządu Polkomtelu, gdzie od 2022 r. była wiceprezeską zarządu. W latach 2023-2025 nadzorowała również obszar ESG grupy.

W celu zapewnienia płynnego przekazania obowiązków Jonathan Eastick będzie współpracował z Allegro do końca kwietnia 2027 r.