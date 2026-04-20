Znamy ceny maksymalne paliw we wtorek 21 kwietnia. Jest spadek

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii we wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 – 6,54 zł, a oleju napędowego – 6,92 zł. Oznacza to spadek wobec cen maksymalnych, które obowiązywały w weekend i w poniedziałek.

W ostatni weekend, od soboty do poniedziałku włącznie, cena maksymalna bezołowiowej benzyny 95 wynosiła 6,03 zł, benzyny 98 – 6,57 zł, a oleju napędowego – 7,07 zł.

Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny paliw na środę.

Ministerstwo Energii ogłasza ceny maksymalne paliw do odwołania

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenił, że odejście od rządowego programu Ceny Paliwa Niżej (CPN) w pierwszych tygodniach maja byłoby jeszcze „przedwczesne”.

Patrząc na to, co dzieje się w tej chwili na rynku, to takie odejście byłoby przynajmniej w pierwszych tygodniach maja jeszcze przedwczesne – odpowiedział minister, zapytany w radiu TOK FM, czy rząd w maju odejdzie od programu CPN.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 30 kwietnia obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Źródło: PAP