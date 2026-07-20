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NEWSROOM XYZ
20.07.2026 12:03

Zysk Ryanaira spadł o jedną trzecią. Winne wyższe ceny paliwa i tańsze bilety

W I kw. roku finansowego 2027 r. (tj. okres od kwietnia do czerwca br.) Ryanair odnotował zysk niższy o 34 proc. niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W ujęciu nominalnym spadek wyniósł 282 mln euro, tj. ok. 1,2 mld zł.

Na zdjęciu należący do Ryanair samolot pasażerski Boeing 737 Max.
Na zdjęciu należący do Ryanair samolot pasażerski Boeing 737 Max. Fot. PAP/Darek Delmanowicz

Według raportu finansowego spółki ta na czysto zarobiła w I kw. roku finansowego 2027 r. 538 mln euro. Cofając się o 12 miesięcy księgowi Ryanaira zaraportowali zysk na poziomie 820 mln euro.

W tym czasie jednak wydatki linii na paliwo lotnicze wzrosły niemal dwukrotnie. Wpływ na to miał szok cenowy na rynkach międzynarodowych wywołany wojną USA-Iran. Ryanair nie jest w tym odosobniony, ponieważ podobną skalę wzrostu wydatków raportowali amerykańscy przewoźnicy.

Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na spadek zysku spółki, były koszty operacyjne – w rok wzrosły o 11 proc., do 3,81 mld euro. Ryanair odnotował co prawda wyższy popyt na swoje usługi, bo liczba pasażerów wzrosła o 6 proc., jednak przewoźnik obniżył ceny swoich biletów w tym czasie także o 6 proc.

Dyrektor zarządzający liniami lotniczymi Michael O'Leary tłumaczył to w komunikacie firmy tym, że ceny biletów musiały spaść, aby przyciągnąć klientów, którzy mniej chętnie planowali podróże z wyprzedzeniem, w obawie przed skutkami konfliktu na Bliskim Wschodzie. W pierwszych dniach trwania wojny pomiędzy USA a Iranem, kiedy władze w Teheranie zamknęły cieśninę Ormuz, m.in. firma konsultingowa Energy Aspects ostrzegała, że Europie grozi brak dostępu do paliwa lotniczego.

W raporcie Ryanair stwierdził, że jest za wcześnie, aby prognozować wyniki finansowe na resztę roku. Spółka podkreśliła, że kluczowe będą rezerwacje dokonywane w ostatniej chwili w sezonie wakacyjnym.

Dyrektor finansowy linii lotniczych Neil Sorahan w rozmowie z Bloombergiem wskazał natomiast, że spodziewa się wzrostu cen biletów w branży. Jak wyjaśnił, europejska branża lotnicza mierzy się z falą „konsolidacji i bankructw", co ma wpłynąć na obniżenie oferty, a następnie stworzyć przestrzeń do podniesienia cen za usługi.

Menedżer nawiązał najpewniej do niedawnych medialnych doniesień o tym, że brytyjskie tanie linie lotnicze easyJet znalazły się w środku wojny handlowej. Z jednej strony spółkę chce przejąć amerykański fundusz inwestycyjny Castlelake, oferując za przewoźnika 6,9 funtów za akcję (ok. 5,5 mld funtów). Propozycję tę przebił inny fundusz z USA – Apollo Global Management, którzy zaproponował akcjonariuszom easyJet 7,15 funtów za akcję, czyli blisko 5,7 mld funtów.

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