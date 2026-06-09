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NEWSROOM XYZ
09.06.2026 06:55

100 mln zł rocznie na wynagrodzenia dla działaczy związkowych w górnictwie

Związki zawodowe w czterech największych spółkach górniczych kosztują prawie 100 mln zł rocznie. Eksperci i część związkowców przekonują, że problemem nie są wynagrodzenia działaczy, lecz rozdrobnienie organizacji i luki w przepisach – czytamy we wtorkowej „Rzeczpospolitej”.

Według gazety to nie wynagrodzenia wydają się problemem, a – jak mówią eksperci, a także niektórzy związkowcy – zbyt duża liczba związków zawodowych, które mają swoje reprezentacje.

„Na koniec dnia jednak i tak karty rozdają największe centrale związkowe” – pisze dziennik.

Według danych zebranych przez „Rzeczpospolitą” największe koszty ponosi Polska Grupa Górnicza. Gazeta informuje, że w spółce zatrudniającej ok. 35 tys. osób do pracy związkowej oddelegowanych jest średnio 240 pracowników, a koszt ich wynagrodzeń sięga 48 mln zł rocznie. Natomiast w przypadku funkcjonowania związków zawodowych w JSW koszty w 2025 r. wyniosły ok. 34,3 mln zł.

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Według „Rz” o ile w przypadku wynagrodzeń nie ma tu kontrowersji, to w przypadku tzw. uzwiązkowienia spółek górniczych problem jest i to on może generować dodatkowe koszty. W JSW ten współczynnik jest największy – w firmie działają 82 zakładowe organizacje związkowe, a statystycznie każdy pracownik należy średnio do niemal dwóch związków zawodowych jednocześnie.

„Krytycy obecnych przepisów wskazują, że rozdrobnienie organizacji prowadzi do mnożenia oddelegowań do związków i dodatkowych kosztów” – możemy przeczytać w „Rzeczpospolitej”.

Jak wskazuje gazeta, eksperci opowiadają się za nowelizacją ustawy o związkach zawodowych. Ich zdaniem nowe przepisy powinny uporządkować system. Jednocześnie podkreślają, że nie rozwiąże to problemów górnictwa, które tylko w 2026 r. otrzyma z budżetu państwa ok. 7,5 mld zł wsparcia.

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Źródło: PAP

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