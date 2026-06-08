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NEWSROOM XYZ
08.06.2026 15:42

Jest zgoda akcjonariuszy. JSW zaciągnie pożyczkę z ARP

Walne zgromadzenie JSW wyraziło zgodę na zaciągnięcie wartej 850 mln zł pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu. Spółka uzasadnia to stagnacją na rynku i warunkami makroekonomicznymi.

Decyzja zapadła jednogłośnie. Walne zgromadzenie JSW zgodziło się na zaciągnięcie pożyczki na 850 mln zł z ARP, której zabezpieczeniami będą aktywa wszystkich czterech kopalń spółki: Budryk, Knurów-Szczygłowice, Pniówek i Borynia-Zofiówka.

„Szczególna sytuacja finansowa Grupy JSW wywołana stagnacją na rynku węgla i koksu, niekorzystnymi warunkami makroekonomicznymi, znacznym spadkiem kursu dolara przy wysokich kosztach wydobycia, wysokim poziomem inwestycji oraz coraz trudniejszymi warunkami górniczo-geologicznymi uzasadnia w ocenie zarządu korzystanie z tego rozwiązania” – czytamy w uzasadnieniu z 12 maja.

Spółka skorzysta z nowego mechanizmu, który umożliwia ARP udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki, by wesprzeć ich reorganizację.

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Problemy finansowe JSW

JSW jest największym producentem węgla koksowego w UE, jednak od dłuższego czasu ma problemy finansowe. Spółce grozi utrata płynności. Władze spółki ostrzegały nawet, że jeśli nie otrzymają pożyczki z ARP, to czarny scenariusz może ziścić się jeszcze w sierpniu.

W 2025 r. Grupa JSW odnotowała 6,25 mld zł straty netto, a w I kw. 2026 r. – 616 mln zł.

Zarząd stara się odwrócić sytuację przez restrukturyzację, która oznacza cięcie kosztów i uproszczenie struktury. W tym celu w lutym zawarł ze związkami zawodowymi porozumienie ograniczające wynagrodzenia, a w marcu sprzedał ARP dwie spółki zależne – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów i Jastrzębskie Zakłady Remontowe – za ponad 1 mld zł.

W poniedziałek walne zgromadzenie JSW przyjęło również m.in. sprawozdanie finansowe spółki za 2025 r. i sprawozdanie zarządu z działalności w tym okresie oraz wyraziło zgodę na pokrycie zeszłorocznej straty z kapitału zapasowego.

Źródło: PAP, XYZ

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Wejście na teren kopalni JSW Knurów-Szczygłowice
Zabezpieczeniami pożyczki będą aktywa wszystkich czterech kopalń spółki.
Fot. PAP/Michał Meissner
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