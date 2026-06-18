7R ukończył pierwszy projekt deweloperski w Czechach. Inwestorem jest fundusz EQT

Wywodzący się z Polski deweloper nieruchomości komercyjnych 7R ukończył pierwszy projekt deweloperski w Czechach. Inwestorem i właścicielem projektu jest fundusz należący do europejskiej firmy inwestycyjnej EQT.

Projekt zrealizowany przez 7R to EQT Park Prague North, zlokalizowany w miejscowości Lužec nad Vltavou przy autostradzie D8. Obejmuje łącznie 56,5 tys. m kw. powierzchni przeznaczonej dla logistyki oraz lekkiej produkcji.

Inwestorem jest fundusz EQT Exeter Europe Logistics Value Fund IV. Czeski oddział 7R jest partnerem deweloperskim projektu, odpowiadającym za proces uzyskiwania pozwoleń i realizację inwestycji oraz wspierającym działania związane z komercjalizacją obiektu.

EQT Park Prague North jest trzecim projektem EQT Real Estate w Republice Czeskiej, po wcześniejszych inwestycjach w Ostrawie-Mošnovie oraz Nošovicach, gdzie spółka posiada i zarządza ponad 300 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni logistycznej.

– EQT Park Prague North stanowi ważny kamień milowy w rozwoju naszej działalności w Republice Czeskiej. Dzięki lokalizacji w obszarze metropolitalnym Pragi, przy autostradzie D8, najemcy zyskują bezpośredni dostęp do stolicy, północnych Czech oraz rynków przygranicznych w Niemczech i w Polsce (...). Ukończenie inwestycji odzwierciedla również nasze długoterminowe zaangażowanie na czeskim rynku – skomentował Marek Müller, Investment and Leasing Officer w EQT Real Estate Czech Republic & Slovakia.

7R to deweloper nieruchomości komercyjnych, dostarczający powierzchnie magazynowe w Polsce, Czechach i Niemczech. Założona w Polsce firma zrealizowała dotychczas projekty o łącznej powierzchni ponad 2 mln m kw. W przygotowaniu znajduje się kolejne 2,5 mln m kw.

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