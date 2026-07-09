Agenci CBA weszli do Szpitala Południowego i warszawskiego ratusza
Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) od rana prowadzą czynności w Szpitalu Południowym oraz w warszawskim ratuszu – podał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Agenci zabezpieczają dokumenty także w urzędzie warszawskiej dzielnicy Ursus. Radnym tej dzielnicy był Dawid Kacprzyk, który był także koordynatorem SOR w Szpitalu Południowym..
„Dzisiaj od rana na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie agenci CBA prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty w Urzędzie m. st. Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu" – podał na portalu X Jacek Dobrzyński.
Dodał, że zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane.
„Są to jedyne informacje, które na tym etapie mogę przekazać" – wskazał Dobrzyński.
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