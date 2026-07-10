Akcesja Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej bliżej. Jest wstępna zgoda na otwarcie drugiego klastra

Kraje członkowskie wyraziły wstępną zgodę na otwarcie drugiego klastra w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Ma do tego dojść już w najbliższym tygodniu.

Ukraina i Mołdawia zabiegają o dołączenie do Unii Europejskiej od 2022 r. Fot. Maxym Marusenko/NurPhoto/ Getty Images

Sprawująca prezydencję Irlandia przekazała w piątek, że kraje członkowskie Unii Europejskiej wstępnie zgodziły się na otwarcie drugiego klastra w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią.

Już w czerwcu doszło do przełomu w procesie akcesyjnym obu państw, gdy otwarty został pierwszy z sześciu klastrów negocjacyjnych, dotyczący spraw fundamentalnych. Chodzi o instytucje demokratyczne, sądownictwo czy walkę z korupcją.

Klaster pierwszy jest otwierany na początku rozmów akcesyjnych i zamykany jako ostatni. W ramach tego klastra mogłaby być negocjowana z Ukrainą kwestia polityki historycznej odnosząca się do upamiętniania UPA.

Polecamy: Parlament Europejski krytycznie o decyzji Zełenskiego. „Niepotrzebna eskalacja"

Otwarcia Ukrainy i Mołdawii, zamknięcia Albanii i Czarnogóry

We wtorek, 14 lipca, podczas konferencji międzyrządowych z Ukrainą i Mołdawią w Brukseli ma zostać otwarty klaster zawierający rozdziały z polityką zagraniczną. Kijów liczył jednak na otwarcie wszystkich pozostałych rozdziałów jeszcze w lipcu.

Tego samego dnia odbędą się także konferencje z Albanią i Czarnogórą, które zamkną odpowiednio dwa i trzy rozdziały negocjacyjne.

Czarnogóra jest najbliżej wejścia do Unii Europejskiej. W 2028 r., po 20 latach od rozpoczęcia procesu, może zostać 28. krajem członkowskim. Musi jednak zamknąć wszystkie rozdziały negocjacyjne i przygotować traktat akcesyjny. Dotąd udało się jej zamknąć 16 spośród 33 rozdziałów akcesyjnych, które zostały podzielone na sześć klastrów.

Polecamy: Przyjęcie Czarnogóry do Unii Europejskiej to koszt 3,2 mld euro. Jest horyzont

Drugim najbardziej zaawansowanym w negocjacjach państwem jest Albania, która o akcesję stara się od 2009 r. Jej drogę do Unii komplikuje jednak budowa kurortu w chronionym obszarze Vjosa-Narta, którą ma realizować firma powiązana z zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa – Jaredem Kushnerem. Pomimo protestów Tirana nie rezygnuje z budowy luksusowego hotelu, co może pokrzyżować próby zamknięcia 27. rozdziału negocjacyjnego, dotyczącego spraw środowiskowych.

Ukraina złożyła wniosek o wstąpienie do Unii Europejskiej 28 lutego 2022 r. – cztery dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji. Mołdawia zrobiła to 3 marca 2022 r. Oba państwa otrzymały status kandydatów w czerwcu 2022 r.

Akcesja do Unii Europejskiej wymaga dostosowania krajowych przepisów do prawa unijnego.

Źródło: PAP