Akcje SpaceX spadły poniżej ceny z IPO

Kurs SpaceX spadł poniżej ceny z IPO. Krótko po debiucie giełdowym akcje kosmicznej spółki osiągnęły szczyt i od tego czasu notują spadki.

Kurs SpaceX osiągnął swój szczyt 16 czerwca. Potem nadeszły spadki.

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Po czwartkowym zamknięciu akcje SpaceX straciły 3 proc., osiągając cenę 131,11 dolara. Oznacza to, że są już poniżej ceny z IPO – pierwszej oferty publicznej – która wynosiła 135 dolarów.

W ten sposób na początku czerwca kosmiczna firma Elona Muska zebrała 75 mld dolarów. Było to największe IPO w historii, a SpaceX osiągnął wycenę rynkową na poziomie 1,7 bln dolarów.

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Debiut giełdowy odbył się 12 czerwca na Nasdaq. Akcje SpaceX na otwarciu wzrosły do 150 dolarów, a na zamknięciu do 160,95 dolara. Swój szczyt osiągnęły 16 czerwca, gdy na zamknięciu kosztowały 201,80 dolara. Spółka przegoniła wtedy Amazona i na krótko została czwartą najcenniejszą spółką w USA.

Na krótko, bo potem nadeszły spadki.

Po trzech sesjach, 22 lipca, kurs SpaceX spadł do 154,60 dolara za akcję. Przez pewien czas ustabilizował się na tym poziomie, a 30 czerwca odbił do 170,86 dolara.

Od tego czasu notował spadki przerywane niewielkimi zwyżkami, aż w końcu na czwartkowym zamknięciu wyniósł 131,11 dolara. Oznacza to, że wycena rynkowa SpaceX wynosi 1,66 bln dolarów.