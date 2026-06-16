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NEWSROOM XYZ
16.06.2026 17:56

Akcje SpaceX przebiły barierę 200 dolarów. I wciąż rosną

Cena akcji SpaceX wzrosła już powyżej 200 dolarów i wciąż rośnie. Kapitalizacja spółki to już 2,75 bln dolarów.

SpaceX oferowało w IPO – pierwszej ofercie publicznej – swoje akcje po 135 dolarów. Spółka zebrała w ten sposób 75 mld dolarów, osiągając rekordową wycenę 1,8 bln dolarów. Było to największe IPO w historii.

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Gdy jednak rozpoczął się handel akcjami spółki w piątek, ich cena wyniosła 150 dolarów, a na zamknięciu – 161 dolarów. Na poniedziałkowym zamknięciu było to już 192,5 dolara.

Tymczasem we wtorek o godz. 17.50 czasu polskiego akcje SpaceX kosztują już 209,72 dolarów po wzroście o niemal 9 proc. Oznacza to kapitalizację rynkową na poziomie 2,75 bln dolarów.

W szczytowym momencie, około godz. 16, kurs spółki otarł się o 225 dolarów.

Mimo że popyt na akcje kosmicznej firmy Elona Muska nie ustaje, to niektórzy eksperci zwracają jednak uwagę na kontrowersyjne zapisy w prospekcie emisyjnym spółki. Obawy budzi to, czy cele takie jak górnictwo asteroid, wyniesienie linii produkcyjnych na orbitę czy centra danych w kosmosie są realistyczne. Niektórzy wskazują też na to, że spółka jest wyceniana skrajnie wysoko względem przychodów i pomimo historycznych strat. Uwagę przyciągają też ograniczone prawa nowych inwestorów.

Debiut SpaceX wywołał boom na spółki kosmiczne. Inwestorzy rzucili się na akcje
Elon Musk na tle wykresu giełdowego i napisów "IPO Space X", "to the moon"
Akcje SpaceX kosztują już ponad 200 dolarów. Fot. XYZ/Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
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