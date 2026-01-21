Allegro liderem spadków w WIG20. Podsumowanie dnia na GPW 21 stycznia 2026 r.

Po południu na warszawskiej giełdzie spadki głównych indeksów utrzymywały się. WIG zakończył dzień na poziomie 120869,12 pkt (-0,05 proc.), WIG20 spadł o 0,17 proc. do poziomu 3 262,89 pkt. Wśród blue chipów najmocniej spadały akcje Allegro, które na koniec dnia odnotowało spadek rzędu blisko 3 proc.

Zdaniem analityków, spadek WIG20 poniżej strefy od 3185 pkt do 3210 pkt może sygnalizować rozpoczęcie silniejszej, średnioterminowej korekty spadkowej. W trakcie środowej sesji WIG20 na krótko znalazł się na ok. 3220 pkt.

Notowana na giełdzie w Amsterdamie Grupa InPost (aktualnie spadek o ok. 1 proc. w ciągu dnia) dostarczyła 417,6 miliona przesyłek w IV kwartale 2025 roku, co stanowi wzrost o 30 proc. rok do roku. W Polsce wolumen przesyłek osiągnął poziom 220,2 miliona co oznacza, że był wyższy o 5 proc. r/r.

Jak oceniali cytowani przez PAP analitycy, jest to wynik poniżej zapowiedzi spółki kwartał wcześniej. Ich zdaniem, może to oznaczać, że Allegro przejmuje coraz większy wolumen od InPostu.

Benefit Systems, któremu UOKiK postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów oraz stosowania nieuczciwych klauzul w umowach, odnotował stratę blisko 2 proc.

Z kolei Kruk, który poinformował o rozpoczęciu prac nad rozdzieleniem struktur operacyjnych i inwestycyjnych w ramach grupy, odnotował stratę na poziomie 0,5 proc.

Po otwarciu odbicie notują giełdy w USA, które mają za sobą najgorszy dzień od października 2025 r. – S&P 500 idzie w górę o ponad 1 proc. Europejski Stoxx 600 pozostaje praktycznie na niezmienionym poziomie.

Źródło: PAP, XYZ