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06.07.2026 08:00

BGK: samorządy i firmy mogą już składać wnioski o pożyczki w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO) wystartował. Samorządy i firmy mogą już ubiegać się o finansowanie inwestycji – poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, cytowany w komunikacie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Wieżowce w centrum Warszawy, w tym Varso z siedzibą BGK
Uruchomiono część pożyczkową Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Samorządy i przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie z puli 23 mld zł. Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

FBiO to instrument finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jego łączna wartość wynosi około 23 mld zł. Fundusz ma wspierać inwestycje w ochronę ludności, infrastrukturę podwójnego zastosowania, cyberbezpieczeństwo, ciągłość działania usług krytycznych oraz rozwój potencjału polskich przedsiębiorstw, w tym sektora obronnego.

Jak wskazał minister Domański, fundusz jest jednym z największych programów inwestycyjnych realizowanych ze środków KPO.

– Uruchamiamy blisko 23 mld zł na przedsięwzięcia, które będą wzmacniać bezpieczeństwo państwa, a jednocześnie pobudzać aktywność inwestycyjną samorządów i przedsiębiorstw. Chcemy, aby te środki przełożyły się na powstawanie nowoczesnej infrastruktury, rozwój innowacyjnych technologii, większą odporność gospodarki oraz wzrost potencjału polskich firm. To inwestycje, które będą pracować na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju Polski przez wiele lat – wskazał Andrzej Domański.

Rusza część pożyczkowa FBiO

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności dzieli się na dwie części: pożyczkową oraz kapitałową. Część pożyczkowa stanowi 70 proc. funduszu, a część kapitałowa – 30 proc.

W poniedziałek uruchomiono część pożyczkową FBiO obsługiwaną przez BGK. Nabory są dostępne dla trzech grup: sektora komunalnego, sektora kolejowego oraz przedsiębiorstw spoza tych dwóch grup.

– Jako polski bank rozwoju chcemy wspierać projekty, które wzmacniają ochronę ludności, bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej oraz potencjał polskich firm. To inwestycja nie tylko w bezpieczeństwo Polski dziś, ale także w jej odporność i konkurencyjność w przyszłości – skomentował prezes BGK Mirosław Czekaj.

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W ramach 16 mld zł na część pożyczkową ponad 11 mld zł przeznaczono dla sektora komunalnego na projekty związane z bezpieczeństwem i odpornością lokalną. Pożyczki dla samorządów mają być udzielane na korzystnych warunkach: z zerowym oprocentowaniem, wieloletnim okresem spłaty – nawet do 20 lat – oraz możliwością częściowego umorzenia zobowiązań.

– Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności stanowi niejako domknięcie oferowanego przez BGK systemu finansowania inwestycji związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, od wsparcia sektora obronnego i dual-use, przez bezpieczeństwo energetyczne i cyfrowe, po infrastrukturę transportową i zbiorowej ochrony ludności – wskazała pierwsza wiceprezes BGK Marta Postuła.

Spółka Chrobry będzie inwestować w innowacyjne projekty

Drugim filarem FBiO jest instrument kapitałowy realizowany przez specjalnie powołaną spółkę Chrobry. Na część kapitałową przewidziano około 7 mld zł. Ta część funduszu ma służyć wejściom kapitałowym w projekty o wysokim potencjale rozwojowym, szczególnie w obszarach innowacyjnych technologii i rozwiązań o strategicznym znaczeniu.

– Spółka Chrobry będzie długoterminowym partnerem dla firm rozwijających nowoczesne technologie, budujących zdolności produkcyjne oraz realizujących inwestycje wzmacniające potencjał przemysłowy Polski. Będziemy inwestować zarówno w innowacyjne spółki technologiczne, jak i dojrzałe przedsiębiorstwa realizujące projekty wpisujące się w priorytety funduszu – wskazał prezes zarządu spółki Arkadiusz Sułek.

Spółka ma wspierać różne typy podmiotów: od innowacyjnych spółek technologicznych, przez firmy w fazie skalowania, po dojrzałe przedsiębiorstwa i projekty infrastrukturalne. Inwestycje mają mieć charakter długoterminowy, z jasno określoną ścieżką wyjścia oraz rynkową stopą zwrotu.

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Na co można uzyskać finansowanie z FBiO?

Uruchomiona w poniedziałek część pożyczkowa funduszu jest dostępna w ramach trzech naborów wniosków o pożyczkę dla trzech grup odbiorców: sektora komunalnego, sektora kolejowego oraz przedsiębiorstw.

Dla sektora komunalnego przewidziano łącznie 11,2 mld zł, w tym 5,6 mld zł w pierwszym naborze. Finansowanie może zostać przeznaczone na:

  • budowę, modernizację i remont obiektów zbiorowej ochrony,
  • budowę i modernizację systemów wykrywania i ostrzegania o zagrożeniach,
  • budowę oraz modernizację infrastruktury transportowej wspierającej mobilność wojskową, w tym dróg, mostów i tuneli,
  • projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • zakup, modernizację lub remont taboru na potrzeby wojskowe lub dual-use.

Dla sektora kolejowego przewidziano 2 mld zł. Finansowanie może zostać przeznaczone na:

  • budowę lub modernizację infrastruktury kolejowej w standardzie mobilności wojskowej,
  • zakup, modernizację lub remont taboru kolejowego na potrzeby wojskowe lub dual-use,
  • projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dla przedsiębiorstw przewidziano 2,5 mld zł. Finansowanie może zostać przeznaczone na:

  • zapewnienie ciągłości dostarczania energii elektrycznej, paliw oraz usług krytycznych w zakresie łączności, teleinformatyki i transportu,
  • zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego infrastruktury krytycznej,
  • projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa;
  • rozwój produkcji sprzętu wojskowego lub dual-use.

Wnioski na część pożyczkową FBiO należy kierować do regionów BGK. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej banku – podano w komunikacie.

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