BGK zwiększy zaangażowanie w strategiczne inwestycje kapitałowe

„Będziemy sukcesywnie wzmacniać naszą rolę banku rozwoju, docelowo osiągając zaangażowanie w inwestycje kapitałowe na poziomie 30 proc. funduszy własnych” – poinformowali przedstawiciele BGK. Spółka zamierza wspierać strategiczne inwestycje w dziedzinie nowych technologii, ale też samorządów.

„W kolejnych latach będziemy sukcesywnie wzmacniać naszą rolę banku rozwoju, koncentrując się przy tym na mobilizacji kapitału na inwestycje strategiczne, docelowo osiągając zaangażowanie w inwestycje kapitałowe na poziomie 30 proc. funduszy własnych banku – czytamy w sprawozdaniu zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego za 2025 r.

W lutym spółka podała, że do 2027 r. planuje osiągnąć pułap ok. 13,5 mld zł inwestycji kapitałowych.

Zarząd zapewnia że szczególny nacisk położy na finansowanie przedsięwzięć które „zwiększają odporność społeczno-gospodarczą kraju”. Chodzi o sektor obronny i transformację energetyczną, ale też o infrastrukturę i konkurencyjność przedsiębiorstw.

Przedstawiciele zarządu jako istotny kierunek wciąż wskazują także wsparcie innowacji i nowych technologii.

„Wzmocni to długoterminowy potencjał rozwojowy gospodarki. Uzupełnieniem tych działań będzie udział w programie Innovate Poland, który mobilizuje 4 mld zł na inwestycje w innowacyjne firmy” – napisano.

Spółka ma też zwiększyć zaangażowanie kredytowe w spółkach komunalnych.

„Planujemy wypracowanie ram dla długoterminowego, nawet 50-letniego, finansowania samorządów. Ma być ono przeznaczone na realizację istotnych projektów infrastrukturalnych o znaczeniu strategicznym dla rozwoju samorządu, aglomeracji, regionu” – czytamy.

Źródło: PAP