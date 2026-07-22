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NEWSROOM XYZ
22.07.2026 12:48

Blik kończy z nielegalnym hazardem. Będzie blokował wpłaty

Blik będzie blokował wpłaty do nielegalnych serwisów hazardowych. Potrzebna była zgoda prezesa NBP i połączenie z systemem Ministerstwa Finansów.

Na zdjęciu: telefon z aplikacjami bankowymi, w tle logo BLIKA
Blokada będzie dotyczyć zarówno krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych.
Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Prezes Narodowego Banku Polskiego wydał zgodę Polskiemu Standardowi Płatności, operatorowi Blika, na blokowanie płatności dla nielegalnych serwisów hazardowych – podają przedstawiciele spółki.

Blokada będzie dotyczyć zarówno krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych. Weryfikację transakcji umożliwi połączenie systemu Blik z rejestrem serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.

Mechanizm wejdzie w życie 1 września.

Udziałowcami Polskiego Standardu Płatności są PKO BPINGMbank, Alior BankMilleniumSantander, a także Mastercard Europe. Spółka uruchomiła Blika w 2015 r. System zdobył dużą popularność w Polsce. Tylko w I kwartale 2026 r. użytkownicy Blika wykonali 755 mln transakcji o łącznej wartości 117,5 mld zł.

Tymczasem Blik szykuje ekspansję zagraniczną.

Źródło: PAP, XYZ

Nielegalny hazard w sieci coraz mniej popularny. Na czarnej liście są tysiące stron
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