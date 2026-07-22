Blik kończy z nielegalnym hazardem. Będzie blokował wpłaty
Blik będzie blokował wpłaty do nielegalnych serwisów hazardowych. Potrzebna była zgoda prezesa NBP i połączenie z systemem Ministerstwa Finansów.
Prezes Narodowego Banku Polskiego wydał zgodę Polskiemu Standardowi Płatności, operatorowi Blika, na blokowanie płatności dla nielegalnych serwisów hazardowych – podają przedstawiciele spółki.
Blokada będzie dotyczyć zarówno krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych. Weryfikację transakcji umożliwi połączenie systemu Blik z rejestrem serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.
Mechanizm wejdzie w życie 1 września.
Udziałowcami Polskiego Standardu Płatności są PKO BP, ING, Mbank, Alior Bank, Millenium, Santander, a także Mastercard Europe. Spółka uruchomiła Blika w 2015 r. System zdobył dużą popularność w Polsce. Tylko w I kwartale 2026 r. użytkownicy Blika wykonali 755 mln transakcji o łącznej wartości 117,5 mld zł.
Tymczasem Blik szykuje ekspansję zagraniczną.
Źródło: PAP, XYZ