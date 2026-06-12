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12.06.2026 14:09

BM Reflex: przy przedłużeniu działań osłonowych ceny benzyny mogą spaść ok. 10–15 gr/l

Jeśli rządowy pakiet osłonowy dotyczący cen paliw zostanie przedłużony na dotychczasowych zasadach, ceny benzyny w przyszłym tygodniu mogą spaść o około 10–15 groszy na litrze – oceniają analitycy BM Reflex.

„Jeśli pakiet zostanie przedłużony na dotychczasowych zasadach, ceny benzyny mogą spaść o około 10–15 groszy na litrze, a oleju napędowego nawet o 25 groszy na litrze. Jeśli przedłużenia pakietu nie będzie, to od wtorku, 16 czerwca, podrożeją benzyny i olej napędowy, a obniżki o około 6 groszy na litrze będziemy notować w przypadku autogazu” – napisano w raporcie.

Analitycy wskazują, że ze względu na spadek cen ropy i paliw na rynku ARA dalsze przedłużanie pakietu stoi pod znakiem zapytania.

Zaczynają się realizować warunki, przy których minister energii zapowiadał stopniowe wycofywanie się z pakietu CPN. Czy zatem wystarczy jednodniowy spadek cen ropy w okolice 87 dol./bbl i kolejna zapowiedź podpisania porozumienia USA–Iran, aby w całości wycofać się z programu CPN? Decyzje powinniśmy poznać niebawem” – napisano.

W piątek litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie nie więcej niż 5,98 zł, benzyny 98 – 6,55 zł, a oleju napędowego – 6,37 zł.

Jak obwieściło Ministerstwo Energii, maksymalna cena benzyny 95 od soboty 13 czerwca do poniedziałku 15 czerwca wyniesie 6,04 zł, a dla benzyny 98 – 6,58 zł. Z kolei diesel ma kosztować nie więcej niż 6,40 zł.

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Na zdjęciu dystrybutory paliwa
Na zdjęciu dystrybutory paliwa. Fot. Vito Corleone/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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