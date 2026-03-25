25.03.2026 09:10

Ceny gazu w Europie mocno spadają. To reakcja na plan pokojowy USA

W środę rano ceny gazu w Europie notują wyraźne spadki. Podobnie jak ropa i miedź, surowiec tanieje w reakcji na doniesienia o 15-punktowym planie pokojowym Stanów Zjednoczonych.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie o godz. 9 spadają o prawie 8 proc. do 49,8 euro za MWh.

To reakcja na doniesienia o zintensyfikowaniu wysiłków dyplomatycznych przez amerykańską administrację. Według „New York Times” Waszyngton przesłał Iranowi 15-punktowy plan pokojowy, który obejmuje m.in. kwestię odblokowania cieśniny Ormuz. Płynie tamtędy ok. 20 proc. światowych dostaw LNG.

Tymczasem Iran przekazał Międzynarodowej Organizacji Morskiej, że statki, których „nie uzna za wrogie”, mogą przepływać przez cieśninę Ormuz. Teheran ma jednak wymuszać haracz za umożliwienie żeglugi, a z danych wywiadu USA wynika, że wcześniej zaminował cieśninę.

Ceny gazu w Europie są jednak nadal o ok. 60 proc. wyższe niż przed 28 lutego, gdy rozpoczęła się wojna na Bliskim Wschodzie.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach państw Unii Europejskiej wynoszą 28,5 proc. pojemności, podczas gdy 5-letnia średnia na tę porę wynosi 41 proc.

Źródło: PAP, XYZ

