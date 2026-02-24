Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
NEWSROOM XYZ
24.02.2026 08:34

Ceny miedzi wyraźnie rosną. Inwestorzy cieszą się z wyroku ws. ceł

Ceny miedzi rosną we wtorek w Londynie, Nowym Jorku i Szanghaju. Inwestorów cieszy wyrok Sądu Najwyższego USA, który blokuje cła m.in. na metale bazowe. „Szczyt niepewności już minął” – uważają eksperci mimo zapowiedzi nowych globalnych ceł.

Miedź w dostawach 3-miesięcznych kosztuje na londyńskiej LME ok. 13,2 tys. dolarów za tonę, rosnąc o 2,3 proc. Z kolei na nowojorskiej Comex ceny miedzi idą w górę o niemal 2 proc., a na SHFE w Szanghaju – o 1,2 proc.

Inwestorzy cieszą się z korzystnego wyroku Sądu Najwyższego USA ws. ceł, które dotknęły m.in. właśnie metale bazowe. W piątek 20 lutego sędziowie uznali, że Donald Trump naruszył prawo, nakładając cła w trybie nadzwyczajnym.

Analitycy wskazują, że na decyzji sędziów najwięcej zyskają Chiny, Indie i Brazylia. Według ekonomistów z Morgan Stanley średnie cła na towary z Chin do USA spadną z 32 proc. do 24 proc.

W reakcji na wyrok prezydent USA Donald Trump ogłosił jednak, że wprowadzi globalne cła w wysokości 10 proc. Potem zmienił zdanie i ogłosił, że nowe taryfy wyniosą 15 proc.

Według Bloomberga oznaczałoby to średnią efektywną stawkę celną na poziomie 12 proc., czyli najniższą od kwietnia 2025 r. Stawiałoby to w gorszej sytuacji kraje takie jak Wielka Brytania czy Australia, które miały wcześniej 10-procentowe taryfy.

Biały Dom dąży jednak do nałożenia ceł sektorowych i specyficznych dla poszczególnych branż w gospodarce.

Mimo to szczyt niepewności związany z amerykańskimi taryfami celnymi i napięciami handlowymi już minął” – oceniają analitycy Morgan Stanley.

Źródło: PAP, XYZ

Słaby początek tygodnia na Wall Street. Wyraźne spadki w USA
Produkcja miedzi w fabryce. Ceny surowca poszły w dół po październikowych rekordach.
Ceny miedzi wyraźnie rosną na światowych rynkach w reakcji na wyrok Sądu Najwyższego USA.
Fot. Cristobal Olivares/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Patronat medialny
Cztery lata, które zadecydują o losie Zachodu (WYWIAD)
Do 2029 r. okaże się, czy liberalna demokracja przetrwa, czy też ustąpi miejsca autorytaryzmom i populistom. Mówca Impact’26, Timothy Garton Ash rozmawia ze Sławomirem Sierakowskim o końcu epoki powojennej, wojnie hybrydowej Rosji z Europą i o tym, że liberalizm – choć wielokrotnie uznawany za martwy – wciąż może się odradzać.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Technologia
Web Summit w Polsce. Szansa na kosmiczny event czy bardzo drogi marketing? (OPINIA)
Organizator największej w Europie konferencji technologicznej rozmawia z rządem o jej organizacji w Polsce. Czym naprawdę jest to wydarzenie, kto za nim stoi i co Polska może zyskać – a co stracić?
22.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Zaprzysiężenie nowego rządu w Holandii. Sporo obietnic jak na brak większości w parlamencie
Niespełna rok po głośnym upadku poprzedniej koalicji Holandia wreszcie wychodzi z politycznego impasu. Dziś (23 lutego 2026 r.) zaprzysiężony zostanie rząd 38-letniego Roba Jettena, lidera centrowej, prounijnej partii D66 i zarazem najmłodszego premiera w historii kraju. Choć jego ekipa kładzie na stół najodważniejszy program reform od lat, to startuje z poważnym balastem.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Do Melanos Care popłynęły miliony. Biotechnologia przykuwa uwagę inwestorów
Melanos Care wsparł Hard2beat. Spółka pracuje nad technologią bioidentycznej melaniny zapewniającą ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo Świat
10 największych koncertów w historii Europy Środkowej
Największe gwiazdy światowej muzyki potrafią przyciągnąć dziesiątki tysięcy fanów. Jednak w Europie Środkowej rekordy frekwencji wcale nie należą do Coldplay czy Eda Sheerana. Ci artyści mogliby z zazdrością patrzeć na zupełnie innych wykonawców, gdyby tylko o nich słyszeli. Rekordziści są bowiem znani niemal wyłącznie... w swoich ojczyznach.
22.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Autopay wjedzie na 50 obiecujących rynków. „Chcemy się rozwijać mocniej i szerzej, niż planowaliśmy"
Autopay wytypował 50 rynków z największym potencjałem do oferowania swoich usług. Buduje już pierwsze biura od São Paulo, przez Mediolan i Abu Dhabi, aż po Singapur. Chce konkurować niską marżą, szeroką ofertą i zatrudnianiem menedżerów dobrze znających lokalne rynki. – Będziemy ważnym graczem na rynku płatności nie tylko w Europie, ale na świecie – deklaruje Wojciech Murawski, co-CEO Autopaya.
24.02.2026