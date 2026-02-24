Ceny miedzi wyraźnie rosną. Inwestorzy cieszą się z wyroku ws. ceł

Ceny miedzi rosną we wtorek w Londynie, Nowym Jorku i Szanghaju. Inwestorów cieszy wyrok Sądu Najwyższego USA, który blokuje cła m.in. na metale bazowe. „Szczyt niepewności już minął” – uważają eksperci mimo zapowiedzi nowych globalnych ceł.

Miedź w dostawach 3-miesięcznych kosztuje na londyńskiej LME ok. 13,2 tys. dolarów za tonę, rosnąc o 2,3 proc. Z kolei na nowojorskiej Comex ceny miedzi idą w górę o niemal 2 proc., a na SHFE w Szanghaju – o 1,2 proc.

Inwestorzy cieszą się z korzystnego wyroku Sądu Najwyższego USA ws. ceł, które dotknęły m.in. właśnie metale bazowe. W piątek 20 lutego sędziowie uznali, że Donald Trump naruszył prawo, nakładając cła w trybie nadzwyczajnym.

Analitycy wskazują, że na decyzji sędziów najwięcej zyskają Chiny, Indie i Brazylia. Według ekonomistów z Morgan Stanley średnie cła na towary z Chin do USA spadną z 32 proc. do 24 proc.

W reakcji na wyrok prezydent USA Donald Trump ogłosił jednak, że wprowadzi globalne cła w wysokości 10 proc. Potem zmienił zdanie i ogłosił, że nowe taryfy wyniosą 15 proc.

Według Bloomberga oznaczałoby to średnią efektywną stawkę celną na poziomie 12 proc., czyli najniższą od kwietnia 2025 r. Stawiałoby to w gorszej sytuacji kraje takie jak Wielka Brytania czy Australia, które miały wcześniej 10-procentowe taryfy.

Biały Dom dąży jednak do nałożenia ceł sektorowych i specyficznych dla poszczególnych branż w gospodarce.

„Mimo to szczyt niepewności związany z amerykańskimi taryfami celnymi i napięciami handlowymi już minął” – oceniają analitycy Morgan Stanley.

Źródło: PAP, XYZ