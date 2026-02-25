Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.02.2026
NEWSROOM XYZ
25.02.2026 08:12

Ceny miedzi znów rosną na fali chaosu ws. amerykańskich ceł

Po wtorkowych wzrostach notowania miedzi znów rosną w Londynie, ale też w Nowym Jorku i Szanghaju. Ceny surowca korzystają z niepewności związanej z cłami USA po wyroku Sądu Najwyższego.

Na londyńskiej LME miedź w dostawach 3-miesięcznych rośnie o 0,8 proc. do ok. 13 275 dolarów za tonę. Poprzednią sesję metal zakończył na poziomie 13 116 dolarów. W szczytowym okresie w styczniu sięgnął rekordowych 14 527 dolarów.

Na nowojorskiej Comex ceny miedzi idą w górę o 0,3 proc., a na SHFE w Szanghaju – o ok. 0,75 proc.

Notowania surowca korzystają z chaosu dot. amerykańskich ceł. W piątek 20 lutego Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał, że prezydent Donald Trump naruszył prawo federalne, nakładając szerokie cła w trybie nadzwyczajnym. 

Amerykański przywódca ogłosił jednak, że wprowadza nowe globalne cła w wysokości 10 proc. Potem zmienił zdanie i ogłosił, że nowe taryfy wyniosą 15 proc. Waszyngton dąży też nałożenia ceł sektorowych i specyficznych dla poszczególnych branż.

„Krótkotrwałe ryzyko spadku cen miedzi jest ograniczone z powodu oczekiwanego silnego popytu fizycznego i finansowego na miedź w związku ze spadkiem zapasów tego metalu, a także dzięki zbliżającemu się w Chinach sezonowemu spadkowi zapasów w ciągu najbliższych miesięcy" – uważają analitycy Citi.

Ich zdaniem w ciągu najbliższych 3 miesięcy ceny miedzi mogą powrócić do poziomu 14 tys. dolarów a tonę.

Źródło: PAP

Trwa giełdowy szał na złoto, ropę i miedź. Czy ceny nadal będą rosnąć?
Produkcja miedzi w KGHM
Według analityków Citi w ciągu najbliższych 3 miesięcy ceny miedzi mogą powrócić do poziomu 14 tys. dolarów a tonę.
Fot.: Bartek Sadowski/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Meksyk na wojennej ścieżce z kartelami. Prof. Piotr Chomczyński: To nie koniec przemocy
Meksyk będzie – obok USA i Kanady – współgospodarzem tegorocznego Mundialu. Ale na niecałe cztery miesiące przed rozpoczęciem święta futbolu, stał się areną innych walk – z kartelami narkotykowymi.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
GPW. Niesamowity wzrost kursu Odlewni Polskich. W WIG20 radził sobie za to najgorzej CD Projekt. Notowania 23 lutego 2026 r.
Mimo zamieszania wokół taryf celnych Donalda Trumpa i wciąż niepewnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, indeksy warszawskiej giełdy szły w górę. Najlepiej na WIG20 radziło sobie Dino, a najgorzej CD Projekt. Z kolei rekord wzrostu pobiły akcje Odlewni Polskich.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
GPW. Korekta na warszawskiej giełdzie. Słaby dzień sektora bankowego, wśród blue chipów najlepiej rosła Żabka. Notowania 24 lutego 2026 r.
Dzisiejszy dzień przyniósł korektę na GPW. Wśród najsłabszych sektorów polskiej gospodarki były banki. Ich indeks spadł bowiem o 1,59 proc. Z kolei najsilniejszą spółką wśród blue chipów okazała się Żabka.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Erli wyprzedza rynek przy rekordowej rentowności. „Nie zamierzamy zwalniać tempa inwestycji”
Zmiany w aplikacji, wdrożenie asystenta AI i pełnoskalowa kampania reklamowa za kilkadziesiąt milionów złotych mają napędzić dalszy wzrost największej po Allegro polskiej platformy handlowej. – Gonimy za jak najwyższą efektywnością, a nie sprzedażą za wszelką cenę – mówi Adam Ciesielczyk, twórca Erli.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Przeglądasz X? Twoje poglądy polityczne mogą skręcić w prawo – wnioski z badań naukowców
Najnowsze badanie naukowe opublikowane w czasopiśmie „Nature” potwierdza to, co obserwatorzy polityki w sieci widzieli od dawna. Algorytmy platformy X promowały treści konserwatywne bardziej niż lewicowo-liberalne. Co jednak zaskakuje – czytelnicy treści podsuwanych przez algorytm zmieniali poglądy polityczne. Platforma Elona Muska jawnie wpływa na procesy polityczne w USA. A w Polsce?
25.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo Świat
10 największych koncertów w historii Europy Środkowej
Największe gwiazdy światowej muzyki potrafią przyciągnąć dziesiątki tysięcy fanów. Jednak w Europie Środkowej rekordy frekwencji wcale nie należą do Coldplay czy Eda Sheerana. Ci artyści mogliby z zazdrością patrzeć na zupełnie innych wykonawców, gdyby tylko o nich słyszeli. Rekordziści są bowiem znani niemal wyłącznie... w swoich ojczyznach.
22.02.2026