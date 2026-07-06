Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.07.2026
NEWSROOM XYZ
06.07.2026 10:29

CVC pozyskał 3 mld euro dla CVC Catalyst na inwestycje w Europie

CVC Capital Partners ogłosił zamknięcie funduszu CVC Capital Partners Catalyst III na poziomie około 3 mld euro, czyli powyżej zakładanego celu.

Logo CVC Capital Partners
CVC Capital Partners zamknęło fundusz Catalyst III na poziomie mld euro. Catalyst ma inwestować w Europie. Fot. Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

CVC Catalyst III to skoncentrowany na Europie fundusz private equity. W jego ramach CVC zamierza inwestować w zorientowane na wzrost przedsiębiorstwa średniej wielkości wymagające inwestycji kapitałowych o wartości poniżej 250 mln euro.

Założona przez firmę wartość funduszu wynosiła 1,75 mld euro.

– Udane zamknięcie funduszu stanowi ważny kamień milowy w dalszej ekspansji naszego wiodącego biznesu private equity. Odzwierciedla ono nie tylko silne zaufanie inwestorów do naszych długoterminowych osiągnięć w zakresie tworzenia wartości w różnych cyklach rynkowych, lecz także zaufanie, jakim inwestorzy darzą naszą platformę, ludzi oraz zdolność do innowacji na rynkach prywatnych. Opierając się na głębokich przewagach sieci CVC, CVC Catalyst dodatkowo wzmacnia naszą zdolność do współpracy z wysokiej jakości przedsiębiorstwami i zespołami zarządzającymi w ramach ekscytującego i szybko ewoluującego europejskiego segmentu mid-market – skomentował dyrektor generalny CVC Rob Lucas.

Catalyst III zrealizował do tej pory dwie inwestycje. Pierwszą było przejęcie WithSecure pod koniec 2025 r., a drugą przejęcie WillowWood w czerwcu 2026 r.

CVC to globalny fundusz zarządzający aktywami na rynkach prywatnych. Dysponuje siecią 30 biur w regionie EMEA, obu Ameryk oraz Azji. Zarządza aktywami o wartości około 200 mld euro. Portfolio CVC w Polsce obejmuje Żabkę, Comarch oraz Stock Spirits. Do 2023 r. należała do niego także spółka PKP Energetyka, którą przejęła od funduszu grupa PGE.

Polecamy:

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Kohabitacja przez konfrontację. Nowy raport o relacjach Tusk–Nawrocki
Pierwsze 10 miesięcy kohabitacji między rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim obfitowało w napięcia. Analitycy sprawdzili, jak ich spory wpływają na państwo i postrzeganie Polski za…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Ukraińcy w Polsce coraz ostrożniejsi. Co trzeci badany nie poleca przyjazdu
Co trzeci badany Ukrainiec mieszkający w naszym kraju odradza lub jedynie warunkowo rekomenduje innym Ukraińcom przyjazd do Polski. Dr Olena Babakova i dr hab. Przemysław Sadura zbadali jak migranci…
04.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Dlaczego w Polsce auta są dwa razy droższe niż w Chinach? Sprawdzamy koszty „chińczyków" od fabryki do salonu
Przez lata najtańsze były USA. Teraz „prawdziwe okazje” są za Wielkim Murem. Wiele aut kosztuje tam tyle, co u nas... motocykle. Prześledźmy losy samochodu od fabryki w Chinach po salon w Polsce. I…
04.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Jak najcenniejsze obrazy zniosły czerwcowe upały? Eksplodowały
Badacze ekstremalnych zjawisk pozostawali bezradni... Ceny na czerwcowych aukcjach eksplodowały, regularnie przekraczając wielomilionowe pułapy. Jak wynika z najświeższych danych, transakcje z tego…
05.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Wilk znad rzeki Stochód. Ukraińskie pojazdy wojskowe będą produkowane w Polsce
Narodziły się na wojnie, gdzie ewakuują rannych, przewożą amunicję i wspierają ukraińskich żołnierzy. Teraz opracowane w Ukrainie bezzałogowe pojazdy lądowe będą produkowane również w Polsce pod…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Demografia zmienia rynek pracy. Ratunkiem mogą być dziś „niewidzialni” pracownicy
Pracownicy po 50-tce, młode matki, osoby opiekujące się rodzicami czy zmagające się z – często niewidocznymi – niepełnosprawnościami bywają „wykluczeni” z rynku pracy. Eksperci alarmują jednak, że u…
03.07.2026