CVC pozyskał 3 mld euro dla CVC Catalyst na inwestycje w Europie

CVC Capital Partners ogłosił zamknięcie funduszu CVC Capital Partners Catalyst III na poziomie około 3 mld euro, czyli powyżej zakładanego celu.

CVC Capital Partners zamknęło fundusz Catalyst III na poziomie mld euro. Catalyst ma inwestować w Europie. Fot. Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

CVC Catalyst III to skoncentrowany na Europie fundusz private equity. W jego ramach CVC zamierza inwestować w zorientowane na wzrost przedsiębiorstwa średniej wielkości wymagające inwestycji kapitałowych o wartości poniżej 250 mln euro.

Założona przez firmę wartość funduszu wynosiła 1,75 mld euro.

– Udane zamknięcie funduszu stanowi ważny kamień milowy w dalszej ekspansji naszego wiodącego biznesu private equity. Odzwierciedla ono nie tylko silne zaufanie inwestorów do naszych długoterminowych osiągnięć w zakresie tworzenia wartości w różnych cyklach rynkowych, lecz także zaufanie, jakim inwestorzy darzą naszą platformę, ludzi oraz zdolność do innowacji na rynkach prywatnych. Opierając się na głębokich przewagach sieci CVC, CVC Catalyst dodatkowo wzmacnia naszą zdolność do współpracy z wysokiej jakości przedsiębiorstwami i zespołami zarządzającymi w ramach ekscytującego i szybko ewoluującego europejskiego segmentu mid-market – skomentował dyrektor generalny CVC Rob Lucas.

Catalyst III zrealizował do tej pory dwie inwestycje. Pierwszą było przejęcie WithSecure pod koniec 2025 r., a drugą przejęcie WillowWood w czerwcu 2026 r.

CVC to globalny fundusz zarządzający aktywami na rynkach prywatnych. Dysponuje siecią 30 biur w regionie EMEA, obu Ameryk oraz Azji. Zarządza aktywami o wartości około 200 mld euro. Portfolio CVC w Polsce obejmuje Żabkę, Comarch oraz Stock Spirits. Do 2023 r. należała do niego także spółka PKP Energetyka, którą przejęła od funduszu grupa PGE.

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