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29.07.2026 11:22

Dariusz Mazurkiewicz zostawił BLIKA dla Allegro. Zostanie CFSO giganta e-commerce

Allegro stawia na usługi finansowe. Nowym CFSO firmy zostanie były szef BLIKA Dariusz Mazurkiewicz. Ma odpowiadać za rozwój produktów finansowych dla klientów i partnerów giganta e-commerce.

Dariusz Mazurkiewicz
Dariusz Mazurkiewicz nowym CFSO Allegro. Fot. Allegro

– Rozwój usług finansowych jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów strategicznych. Chcemy budować rozwiązania, które będą wyznaczały standardy rynku i jeszcze lepiej odpowiadały na potrzeby milionów klientów. Dlatego bardzo się cieszę, że do Allegro dołącza lider, który współtworzył sukces BLIKA – jednej z najbardziej rozpoznawalnych usług finansowych w Polsce. To kolejny krok w budowaniu kompetencji potrzebnych do realizacji naszej długoterminowej strategii i dalszego rozwoju całego ekosystemu Allegro – tłumaczy Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

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– Przez ostatnie lata miałem przywilej współtworzyć rozwój BLIKA i obserwować, jak innowacyjne usługi finansowe zmieniają codzienne doświadczenia milionów użytkowników. Wkrótce rozpocznę nowy etap zawodowy. Allegro jest firmą, która z powodzeniem wykracza poza e-commerce i buduje nowoczesny ekosystem usług cyfrowych. Możliwość współtworzenia rozwoju produktów finansowych w organizacji o takiej skali i ambicjach to dla mnie wyjątkowo pasjonujące wyzwanie – mówi z kolei Dariusz Mazurkiewicz.

Dariusz Mazurkiewicz odchodzi z BLIKA>>>

Allegro stawia bowiem zarówno na usługi cyfrowe, oparte na AI, jak i na rozwiązania finansowe. Platforma e-commerce chce zacieśnić współpracę z bankami i fintechami zarówno w Polsce, jak i w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej, by wprowadzać nowe produkty.

Dariusz Mazurkiewicz przez ostatnie lata był szefem Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA. To jedna z najpopularniejszych metod płatności w Polsce. Teraz zostanie Chief Financial Services Officer (CFSO). Ma odpowiadać za rozwój strategii tego działu oraz tworzyć nowe rozwiązania dla klientów i sprzedawców.

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