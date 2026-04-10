10.04.2026 13:45

e-petrol: ceny paliw w nadchodzącym tygodniu stabilne z lekką tendencją wzrostową

W nadchodzącym tygodniu spodziewana jest stabilizacja cen paliw z lekką tendencją wzrostową w części segmentów – oceniają analitycy portalu e-petrol.pl. Na rynku ropy, mimo ogłoszenia rozejmu na Bliskim Wschodzie, sytuacja pozostaje niestabilna.

W prognozach na tydzień 13–19 kwietnia e-petrol.pl zakłada, że benzyna Pb98 ma kosztować 6,70–6,79 zł/l, Pb95 – 6,10–6,19 zł/l, olej napędowy – 7,63–7,71 zł/l, a LPG – 3,83–3,92 zł/l.

Analitycy zwracają uwagę, że kluczowym czynnikiem ryzyka pozostaje sytuacja geopolityczna. Mimo rozejmu nie doszło do istotnego wzrostu ruchu tankowców przez cieśninę Ormuz. Co więcej, zaatakowana została saudyjska infrastruktura naftowa, m.in. kluczowy dla dywersyfikacji dostaw rurociąg Wschód–Zachód.

Szacuje się, że w wyniku konfliktu globalna podaż ropy może być ograniczona nawet o 13–14 mln baryłek dziennie. Tygodniowo oznacza to spadek globalnych dostaw na poziomie blisko 100 mln baryłek. W tym tempie rekordowe rezerwy – 400 mln baryłek, uwalniane w ramach działań koordynowanych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, uzupełnią jedynie miesięczny ubytek podaży, solidnie nadwyrężając jednocześnie globalne zapasy.

Czytaj także: „Gulf News”: w cieśninie Ormuz utknęło ponad 600 statków, w tym 325 tankowców

Na rynku hurtowym w Polsce w okresie od 3 do 10 kwietnia odnotowano spadki cen wszystkich paliw – najbardziej w przypadku oleju napędowego. Jednocześnie na stacjach paliw między 1 a 8 kwietnia ceny wzrosły: benzyny o 0,03 zł/l, diesla o 0,25 zł/l, a autogazu o 0,15 zł/l.

Eksperci wskazują, że dzięki obowiązywaniu pakietu CPN skala podwyżek nie jest jeszcze szczególnie odczuwalna dla kierowców, choć program nie obejmuje LPG, który osiąga rekordowe poziomy cenowe.

Portal zwraca uwagę, że kluczowym czynnikiem ryzyka pozostaje sytuacja geopolityczna. Mimo rozejmu nie doszło do istotnego wzrostu ruchu tankowców przez cieśninę Ormuz, a dodatkowo doszło do ataków na infrastrukturę naftową w regionie.

Ceny paliw 13-19 kwietnia 2026 r.

Rodzaj paliwaCena (zł/l)
Pb986,70–6,79
Pb956,10–6,19
ON7,63–7,71
LPG3,83–3,92

Czytaj także: Ceny maksymalne paliw na weekend. Benzyny lekko w dół, podrożał za to olej napędowy

Na zdjęciu dystrybutory paliwa. Fot. Vito Corleone/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Byli funkcjonariusze to niewykorzystany zasób. Państwo nie może tracić ich z oczu
Służby specjalne od lat budzą silne emocje – działają w cieniu, w tajemnicy, często z realnym ryzykiem dla zdrowia i życia. Znacznie rzadziej pada jednak pytanie, co dzieje się z funkcjonariuszami po…
08.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Gra inspirowana Tokarczuk: zwiastun za tydzień, postaciami pokierują psychologowie
Sundog zapowiada długo wyczekiwany zwiastun Ibru, gry opartej na powieści Olgi Tokarczuk. – Pokaże, jak wygląda świat naszej gry – mówi Carlos Castanon, współzałożyciel studia. Twórcy gry i humaniści…
09.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Amerykański fundusz i Bruno Wejchert poszukają okazji w Polsce. Mają wsparcie twórców Grupy Pracuj i WP
Strike Capital współpracuje z lokalnymi inwestorami i planuje w przyszłości inwestować w polskie spółki. Budując most między USA a Europą Środkowo-Wschodnią.
08.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Orlenu odbijają, a na giełdach wygasa euforia. Dzień na GPW 9 kwietnia 2026 r.
Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła pogorszenie nastrojów po środowym entuzjazmie. Mimo to, WIG20 jak i szeroki WIG zakończyły dzień na plusie. Wśród blue chipów najmocniej rosły…
09.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Koniec wieloletnich sporów z fiskusem? Resort finansów stawia na ugody
Zamiast kontroli i sądów – negocjacje i kompromis. Resort finansów chce umożliwić podatnikom zawieranie ugód ze skarbówką.
10.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Mieszkańcy Żoliborza kontra deweloperzy i miasto. Kto wygra ten spór?
Na warszawskim Żoliborzu trwa spór, który dla mieszkańców jest walką o jakość życia, a dla deweloperów – naturalnym etapem rozwoju miasta. W tle są setki nowych mieszkań kontra ostatni wolny teren…
10.04.2026