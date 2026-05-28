28.05.2026

Enter Air poniżej oczekiwań rynku. Wynik netto pod presją kursów walut i wyceny zabezpieczeń

Enter Air wypracował w pierwszym kwartale 2026 roku 40,2 mln zł EBITDA, co oznacza spadek o 5,6 proc. rok do roku i wynik niższy od oczekiwań analityków. Konsensus PAP Biznes zakładał EBITDA na poziomie 43,3 mln zł.

Spółka poinformowała, że w pierwszym kwartale zanotowała 196 mln zł straty przed opodatkowaniem oraz 158 mln zł straty netto. Na wyniki wpłynęły przede wszystkim czynniki księgowe związane z umocnieniem dolara wobec złotego oraz wyceną instrumentów zabezpieczających ceny paliwa. Enter Air podał, że niezrealizowane różnice kursowe dotyczące leasingów obciążyły wynik kwotą 71 mln zł, a wycena instrumentów zabezpieczających przyszłą ekspozycję paliwową przyniosła 46 mln zł ujemnego wpływu. Spółka podkreśliła, że obie pozycje mają charakter bezgotówkowy.

Mimo słabszych wyników finansowych grupa zwiększyła skalę działalności. Przychody w ujęciu dolarowym wzrosły o 14 proc. rok do roku do 133 mln dolarów, co przełożyło się na 482 mln zł przychodów, czyli wzrost o 4 proc. rdr. Enter Air wskazał, że dynamika przychodów w złotych była ograniczana przez wyraźne umocnienie polskiej waluty wobec dolara.

Prezes spółki Marcin Kubrak ocenił, że pierwszy kwartał został „bardzo dobrze przepracowany operacyjnie”. Jak wyjaśnił, początek roku jest tradycyjnie okresem niższej sprzedaży, ponieważ część floty przechodzi kosztowne przeglądy techniczne. W tym roku Enter Air po raz pierwszy przeprowadził także kompleksowe przeglądy typu C-check dla kilku samolotów Boeing 737 MAX, co dodatkowo zwiększyło koszty operacyjne.

Spółka podkreśla, że od końca kwietnia realizuje już nowy program handlowy oparty na zaktualizowanych stawkach oraz większej skali działalności. Pierwszy kwartał obejmował jeszcze realizację kontraktów zimowych zawieranych w drugiej połowie 2024 roku. Według Enter Air nowe warunki handlowe mają lepiej odpowiadać obecnemu otoczeniu kosztowemu oraz potencjałowi sezonu letniego.

Enter Air poinformował również o rekordowej kontraktacji na sezony Lato 2026 oraz Zima 2026/2027. Łączna wartość umów z czterema największymi klientami wynosi około 634 mln dolarów, co oznacza wzrost o 18 proc. rok do roku. W ramach przygotowań do sezonu letniego przewoźnik powiększył flotę o trzy nowe Boeingi 737 MAX8 oraz dwa Boeingi 737-800NG. Wszystkie maszyny mają wejść do regularnej eksploatacji w pierwszym tygodniu czerwca. Łącznie flota operacyjna grupy liczy obecnie 40 samolotów.

Zdaniem zarządu rynek turystyczny stopniowo stabilizuje się po okresie podwyższonej niepewności związanej z sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie. Enter Air ocenia, że początek sezonu letniego przynosi solidny popyt na wyjazdy, a touroperatorzy przywracają część kierunków i rozszerzają ofertę. Spółka zapewnia również, że mimo wcześniejszych obaw paliwo pozostaje dostępne, a operacje lotnicze realizowane są zgodnie z planem.

Źródło: PAP Biznes

Samolot w barwach Enter Air
Enter Air Airlines operated passenger planes operated stop on the runway of Madrid Barajas airport, operated by Aena SA, in Madrid, Spain, on August 7, 2013. (Photo by Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images)
