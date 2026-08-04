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NEWSROOM XYZ
04.08.2026 15:55

Fundusz Scaleup Europe utworzony. Na rozwój technologii przeznaczy 5 mld euro

Komisja Europejska poinformowała o stworzeniu nowego funduszu Scaleup Europe. Ma on pomóc europejskim przedsiębiorstwom technologicznym w rozwoju i konkurowaniu na światowych rynkach. Fundusz dysponuje funduszami w wysokości 5 mld euro i już za kilka tygodni rozpocznie pierwsze inwestycje.

Flagi UE w Brukseli. REUTERS/Yves Herman
Flagi UE w Brukseli. REUTERS/Yves Herman

W lutym 2026 r., KE ogłosiła utworzenie funduszu Scaleup Europe, który ma za zadanie zatrzymać firmy technologiczne w regionie UE. Ursula von der Leyen ogłosiła, że zakończyła się procedura powołania tego funduszu. Jak wynika z jej wypowiedzi, od teraz firmy będą mogły znaleźć w Europie to, czego potrzebują, aby konkurować na światowym rynku.

Kiedy Europa inwestuje w swoich innowatorów, inwestuje w swoją przyszłość – napisała we wtorek na platformie X szefowa KE Ursula von der Leyen

Celem funduszu jest ograniczenie przenoszenia przez europejskie firmy technologiczne działalności poza UE i pozyskiwania tam kapitału. Przedstawiciele KE twierdzą, że Europa dysponuje silnym zapleczem naukowym i obiecującymi startupami. Mimo to część z nich szukała finansowania w krajach poza UE.

Fundusz ma niwelować lukę w finansowaniu, aby rodzime firmy mogły konkurować na światowych rynkach, jednocześnie zachowując swoją siedzibę w Europie.

Fundusz został utworzony w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), a za zarządzanie inwestycjami odpowiadać będzie wyłoniona w przetargu prywatna firma EQT. Ma ona podejmować decyzje inwestycyjne w sposób niezależny i na warunkach rynkowych.

Zarządzający funduszem ma zrealizować już pierwsze inwestycje w najbliższych tygodniach. Skupią się na firmach działających w obszarze AI, technologii kwantowych, biotechnologii i czystych technologii.

Inwestycje UE w fundusz są finansowane z programu badawczego „Horyzont Europa”.

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Źródło: PAP

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