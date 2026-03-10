Fundusze detaliczne pozyskały w lutym 8,5 mld zł, bijąc rekord ze stycznia

W lutym detaliczne fundusze inwestycyjne pozyskały 8,5 mld zł netto, przebijając rekord ze stycznia – podały w raporcie Analizy.pl. Saldo wpłat i wypłat do wszystkich funduszy inwestycyjnych przekroczyło w lutym 9 mld zł.

„Najwięcej nowych pieniędzy pozyskały w lutym fundusze obligacji – łącznie +6,8 mld zł (o prawie 0,9 mld zł więcej niż w rekordowym styczniu). Wśród nich największą popularnością niezmiennie cieszyły się fundusze obligacji krótkoterminowych, do których klienci wpłacili netto +3,7 mld zł (tylko nieco więcej niż w styczniu)" – napisano w raporcie.

Najbardziej popularne fundusze kupujące obligacje

Jak podano, za blisko połowę sprzedaży odpowiadały trzy fundusze: PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (+983 mln zł), PZU Sejf+ (336 mln zł) oraz Millennium Obligacji Klasyczny (247 mln zł).

„Wyraźnie wzrosła natomiast sprzedaż funduszy obligacji inwestujących w papiery o dłuższym terminie do wykupu, do których klienci wpłacili w sumie +2,6 mld zł. Fundusze te miały bardzo dobrą passę w pierwszych dwóch miesiącach roku, niestety zakończoną wraz z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadą cieśniny Ormuz (wzrost cen ropy, widmo inflacji). W tej grupie najwięcej pieniędzy pozyskał PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (+0,5 mld zł)" – napisano dalej.

Słabiej wypadły akcje, dobrze radziły sobie surowce

Jak poinformowano, w porównaniu do stycznia słabiej wyglądała sprzedaż funduszy mieszanych i funduszy akcyjnych. Do funduszy inwestujących w różnych proporcjach w akcje i obligacje klienci wpłacili netto +0,8 mld zł.

„W przypadku funduszy akcyjnych po małej styczniowej euforii (gdy sprzedaż sięgnęła prawie 1 mld zł) w lutym wyraźnie osłabły nastroje, choć udało się utrzymać dodatnią sprzedaż (+0,4 mld zł). Napływy spadły zarówno w przypadku funduszy akcji polskich, jak i zagranicznych" – napisano też w informacji.

Analizy.pl podały też, że wysoką sprzedaż odnotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu, pozyskując 221 mln zł. To był również bardzo dobry, najlepszy od czterech lat, miesiąc dla funduszy surowcowych. Powodzeniem cieszyły się zarówno fundusze multisurowcowe (107 mln zł), jak i fundusze metali szlachetnych (18 mln zł). Najwyższą w historii sprzedaż odnotowały także fundusze rynku kryptowalut.

„Kolejny miesiąc z rzędu liderem sprzedaży okazało się PKO TFI, które pozyskało 2,2 mld zł i 4,5 mld zł od początku roku. Aktywa zgromadzone w funduszach sięgnęły 87,1 mld zł. Kolejne trzy miejsca ze sprzedażą przekraczającą 1 mld zł zajęły PZU TFI, Pekao TFI oraz Santander TFI. Dla całej trójki był to jeden z najlepszych miesięcznych wyników sprzedażowych w ich historii" – napisano też w raporcie.

Źródło: PAP