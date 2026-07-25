Wall Street pozytywnie zaskakuje. Wyniki są powyżej prognoz i historycznych średnich

Po ponad jednej czwartej sezonu wynikowego spółki z indeksu S&P 500 raportują imponujące wyniki – podaje FactSet. Przekraczają one nie tylko oczekiwania analityków, ale także historyczne średnie.

Dziesięć z jedenastu sektorów odnotowuje wzrost zysków w ujęciu rocznym. Fot. GettyImages

Jak dotąd zarówno odsetek spółek z indeksu S&P 500, które odnotowały pozytywne zaskoczenia zyskami, jak i skala tych niespodzianek przewyższają w II kwartale historyczne średnie – wynika z danych FactSet.

Łącznie spółki raportują zyski o 39,3 proc. wyższe od szacunków, podczas gdy 10-letnia średnia wynosi 7,4 proc. To głównie efekt niezwykle wysokiego zysku na akcję odnotowanego przez Alphabet – 9,11 dolara na akcję wobec 2,88 dolara rok wcześniej. Bez uwzględnienia Alphabet wskaźnik pozytywnych zaskoczeń zyskami dla S&P 500 w II kwartale 2026 r. spadłby do 12,6 proc.

Wskaźnik wzrostu zysków, łączący opublikowane już wyniki i szacunkowe dane, wynosi obecnie 37,9 proc., wobec 24,8 proc. tydzień wcześniej i 23,2 proc. na koniec II kwartału. Utrzymanie tego wyniku oznaczałoby najwyższy wzrost zysków odnotowany przez indeks od III kwartału 2021 r. Byłby to również drugi z rzędu kwartał wzrostu zysków przekraczającego 20 proc. oraz siódmy z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu zysków indeksu.

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Dziesięć z jedenastu sektorów odnotowuje wzrost zysków w ujęciu rocznym, przy czym w siedmiu przypadkach jest on dwucyfrowy. Jedynym sektorem notującym spadki pozostaje ochrona zdrowia.

Jeśli chodzi o przychody, 80 proc. spółek z indeksu S&P 500 odnotowało przychody przekraczające szacunki. Średnio raportują one przychody o 2,8 proc. wyższe od prognoz. W rezultacie łączna stopa wzrostu przychodów w II kwartale wynosi obecnie 13,2 proc. Utrzymanie tego wyniku oznaczałoby najlepszy rezultat od II kw. 2022 r. i drugi z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu przychodów indeksu.

Analitycy prognozują wzrost zysków w III i IV kwartale 2026 r. odpowiednio o 27,3 proc. i 24,9 proc. W całym roku 2026 zyski spółek wchodzących w skład indeksu mają wzrosnąć o 27,3 proc. r/r.

W nadchodzącym tygodniu 177 spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 ma opublikować wyniki za II kwartał.

Źródło: PAP