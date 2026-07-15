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15.07.2026 08:50

Gospodarka Chin spowalnia. Kwartalny wzrost PKB najgorszy od ponad trzech lat

Wzrost gospodarczy Chin w II kwartale wyhamował, osiągając najniższe tempo od ponad trzech lat. „Dane pokazują pogłębiającą się rozbieżność między popytem krajowym i zewnętrznym” – ocenia ekspert.

Na pierwszym planie widać chińską flagę, w tle znajdują się kontenery wykorzystywane w transporcie morskim
Przed poważniejszym tąpnięciem gospodarkę Chin uchroniły popyt zewnętrzny oraz silny sektor przemysłowy.
Fot. Cheng Xin/Getty Images

Z oficjalnych danych wynika, że w II kwartale wzrost gospodarczy Chin zwolnił do 4,3 proc. w ujęciu rocznym. To najgorszy odczyt od końca 2022 r. W I kwartale było to 5 proc.

Spowolnienie jest efektem przede wszystkim kryzysu w sektorze inwestycji i nieruchomości. W I połowie roku nakłady na pieniądze trwałe spadły o prawie 6 proc., a inwestycje w nieruchomościach – o 18 proc. Dodatkowym obciążeniem jest kryzys paliwowy wywołany przez wojnę na Bliskim Wschodzie.

– Ogólnie rzecz biorąc, w pierwszej połowie roku gospodarka narodowa funkcjonowała w odpowiednim przedziale – zapewnia wicedyrektor Narodowego Urzędu Statystycznego (NBS) Mao Shengyong, choć mówi, że niepewność zewnętrzna wymaga „szybszego budowania silnego rynku wewnętrznego”.

Przed poważniejszym tąpnięciem gospodarkę Chin uchroniły popyt zewnętrzny oraz silny sektor przemysłowy. Produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 5,3 proc., a eksport w ujęciu dolarowym skoczył o 27 proc. To przede wszystkim efekt boomu na sztuczną inteligencję – eksport półprzewodników wzrósł o 122 proc. Z kolei o 1 proc. wzrosła sprzedaż detaliczna.

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Dane za drugi kwartał uwypuklają pogłębiającą się rozbieżność między popytem krajowym i zewnętrznym – uważa cytowany przez agencję Reutera ekonomista Junyu Tan.

Jego zdaniem niewielkiego ożywienia konsumpcji nie da się utrzymać bez szybszych działań decydentów.

W poniedziałek premier Chin Li Qiang wezwał do „wszechstronnego i obiektywnego zrozumienia” obecnej sytuacji gospodarczej kraju. Wskazał na konieczność wdrożenia bardziej zdecydowanych działań stabilizujących koniunkturę. Rynki odebrały to jako rzadko spotykane przyznanie się przez chińskie władze, że gospodarka pilnie potrzebuje rządowego wsparcia.

Analitycy podkreślają, że osiągnięcie wyznaczonego w marcu przez Pekin całorocznego celu wzrostu na poziomie 4,5-5 proc. stoi pod znakiem zapytania.

Źródło: PAP

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