Inflacja producencka w USA w górę. Futures spadają

Inflacja producencka w USA w lutym 2026 r. wyniosła 3,4 proc. rok do roku wobec 2,9 proc. prognozy i 2,9 proc. odnotowanych miesiąc wcześniej.

Tuż po publikacji tych danych futures na główne indeksy amerykańskie nieznacznie spadają. Podobnie zachowują się główne indeksy europejskie.

Uwaga analityków skupia się na decyzji Fedu, którą poznamy o godz. 19 czasu polskiego, a także sytuacji wokół Cieśniny Hormuz, gdzie nie widać jak na razie przełomu.

Analitycy prognozują, że w środę Rezerwa Federalna utrzyma docelowy zakres dla stopy Fed w przedziale 3,50-3,75 proc.

Decyzji towarzyszyć będzie komunikat dotyczący polityki monetarnej. W dużej mierze może odzwierciedlać ten wydany sześć tygodni temu, choć będzie sygnalizował wzrost niepewności co do perspektyw gospodarczych oraz potencjalne ryzyka inflacji wynikające z wyższych cen energii.

Donald Trump zagroził rozszerzeniem ataków na wyspę Chark, główny węzeł eksportowy Iranu. Kraje Zatoki Perskiej nadal zaś mierzą się z atakami dronów wysyłanych przez Iran.

– Inwestorzy powinni spodziewać się dalszej zmienności na rynkach, dopóki sytuacja na rynku energetycznym zw. z Bliskim Wschodem nie ustabilizuje się – powiedział rano Louis Navellier, CIO i strateg w Navellier & Assocs Inc.

– Wtorkowe zwyżki, jakie widzieliśmy na Wall Street – pomimo wysokich cen ropy naftowej – odzwierciedlają rynkowe oczekiwania na solidne zyski spółek i wzrost gospodarczy – dodał.

