18.03.2026 13:31

Inflacja producencka w USA w górę. Futures spadają

Inflacja producencka w USA w lutym 2026 r. wyniosła 3,4 proc. rok do roku wobec 2,9 proc. prognozy i 2,9 proc. odnotowanych miesiąc wcześniej.

Tuż po publikacji tych danych futures na główne indeksy amerykańskie nieznacznie spadają. Podobnie zachowują się główne indeksy europejskie.

Uwaga analityków skupia się na decyzji Fedu, którą poznamy o godz. 19 czasu polskiego, a także sytuacji wokół Cieśniny Hormuz, gdzie nie widać jak na razie przełomu.

Analitycy prognozują, że w środę Rezerwa Federalna utrzyma docelowy zakres dla stopy Fed w przedziale 3,50-3,75 proc.

Decyzji towarzyszyć będzie komunikat dotyczący polityki monetarnej. W dużej mierze może odzwierciedlać ten wydany sześć tygodni temu, choć będzie sygnalizował wzrost niepewności co do perspektyw gospodarczych oraz potencjalne ryzyka inflacji wynikające z wyższych cen energii.

Donald Trump zagroził rozszerzeniem ataków na wyspę Chark, główny węzeł eksportowy Iranu. Kraje Zatoki Perskiej nadal zaś mierzą się z atakami dronów wysyłanych przez Iran.

– Inwestorzy powinni spodziewać się dalszej zmienności na rynkach, dopóki sytuacja na rynku energetycznym zw. z Bliskim Wschodem nie ustabilizuje się – powiedział rano Louis Navellier, CIO i strateg w Navellier & Assocs Inc.

– Wtorkowe zwyżki, jakie widzieliśmy na Wall Street – pomimo wysokich cen ropy naftowej – odzwierciedlają rynkowe oczekiwania na solidne zyski spółek i wzrost gospodarczy – dodał.

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu znak ulicy Wall Street na tle amerykańskich flag. Fot. GettyImages
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Paryż niezdobyty, skrajna prawica rośnie w siłę na południu Francji
W niedzielę pierwsza runda francuskich wyborów samorządowych przyniosła serię politycznych sygnałów przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Socjaliści prowadzą w stolicy, skrajna prawica rośnie na południu kraju, a centrum prezydenckie walczy o utrzymanie wpływów. Ale prawdziwych zwycięzców jeszcze nie ma — większość kluczowych miast czeka na drugą turę. Kto zostanie merem Paryża również rozstrzygnie się 22 marca.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Świadome zarządzanie energią może pomóc w obniżeniu rachunków za prąd
Ostatnie tygodnie przyniosły zawirowania na globalnym rynku surowców energetycznych. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu przełoży się to na ceny prądu dla firm i gospodarstw domowych. Tymczasem polscy odbiorcy mają do wyboru coraz więcej zróżnicowanych ofert na zakup energii. Dobrze dobrana oferta i zmiana nawyków mogą pomóc w obniżeniu rachunków za prąd.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Wybory na Węgrzech. Czyja wizja lepsza?
Powoli, zdecydowanymi krokami zbliża się 12 kwietnia, data węgierskich wyborów, które – jak wszystko na to wskazuje – tym razem będą miały znaczenie nie tylko dla Węgier, ale też regionu i całej Europy. A to dlatego, że ukształtowały się tam dwa duże obozy polityczne o zupełnie odmiennych obliczach i wizjach przyszłości.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Społeczeństwo
Mikropoświadczenia zmieniają studiowanie. „Student sam montuje sobie zajęcia jak z klocków” (WYWIAD)
Żeby nadążyć za rynkiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, największa uczelnia o tym profilu w Polsce, wchodzi w zupełnie nowy model prowadzenia studiów. Prof. Bernard Ziębicki, rektor UEK, nie wierzy w zapowiedzi, że AI wygryzie jego absolwentów z pracy, bo większość pracuje już na studiach, a rynek wchłania ich niemal w stu procentach. Opowiada też, jak się zmienią studia w najbliższych latach, co warto studiować i dlaczego Polsce grozi patentowanie kreatywne, które jest równie szkodliwe jak kreatywna księgowość.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Przełom w grupie InPost. Zagraniczne rynki pierwszy raz ważniejsze niż Polska
Po raz pierwszy w historii logistycznej firmy rynki zagraniczne przyniosły więcej przychodów niż Polska. Na krajowym rynku dynamikę wzrostu spowolnił „mechanizm Allergo". Rekordowe wyniki to jednak tylko część historii – spółka szykuje kolejne miliardowe inwestycje w technologie i rozwój sieci automatów w Europie.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy Świat
Czesi na czele Europy Środkowej, a Polska na szarym końcu? To efekt błędnej metodologii
Czeska gospodarka radzi sobie lepiej niż którakolwiek inna w regionie – wynika z najnowszego raportu portalu Evropa v datech. Tamtejsza ekonomia charakteryzuje się wysokim stopniem złożoności oraz robotyzacji. Autorzy publikacji wyraźnie akcentują przewagi Czech nad Polską, która w zestawieniu wypada zaskakująco słabo. Sprawdzamy, czy Indeks dobrobytu i zdrowia finansowego rzeczywiście oddaje kondycję gospodarek, czy raczej upraszcza obraz rzeczywistości.
18.03.2026