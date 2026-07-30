ING widzi szansę na ożywienie. MŚP mają częściej sięgać po kredyty

ING Bank Śląski ocenia, że w najbliższych okresach wzrośnie zapotrzebowanie na finansowanie wśród MŚP. Bank po wyroku TSUE w sprawie kredytów konsumpcyjnych skorygował przychody odsetkowe o 12 mln zł. Utworzył również rezerwy w wysokości 90 mln zł na ryzyka prawne.

Siedziba ING BSK w Warszawie. Fot. mat. prasowe

– Widzimy, że wchodzimy w fazę realizacji dużych inwestycji, które oczywiście w naturalny sposób premiują największych klientów – powiedziała wiceprezes banku Bożena Graczyk na konferencji prasowej.

Bank podał, że jego portfel należności od średnich i dużych firm wzrósł o 5 proc. r/r do poziomu 52,9 mld zł. Z kolei portfel należności od klientów strategicznych wzrósł o 11 proc. r/r do 41,7 mld zł.

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Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 2,33 mld zł, czyli wzrósł o 7,2 proc. r/r i pozostał na poziomie z I kw. 2026 r.

Wiceprezes poinformowała, że w odpowiedzi na wyrok TSUE w sprawie kredytów konsumpcyjnych bank skorygował przychody odsetkowe o 12 mln zł.

– To bardzo ostrożne oszacowanie, pokazujące skalę problemu z naszej perspektywy. My już od bardzo dawna nie pobieraliśmy prowizji, więc te 12 mln zł jest takim pełnym efektem dostosowania się do tego wyroku – powiedziała Bożena Graczyk.

W minionym kwartale bank ponadto utworzył 90 mln zł rezerw na różnego rodzaju ryzyka prawne.

– Skorygowaliśmy o 20 mln zł rezerwy na transakcje nieautoryzowane oraz o 70 mln zł utworzyliśmy dodatkowe rezerwy na różnego rodzaju inne ryzyka prawne – dodała wiceprezes banku.

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W II kw. br. ING Bank Śląski pozyskał ponad 100 tys. nowych klientów indywidualnych. Jest to najwyższy przyrost od sześciu lat. Z kolei w segmencie bankowości korporacyjnej bank nawiązał relacje z 19 tys. firm, co było wysokim poziomem na tle poprzednich okresów.

Udzielono kredytów na cele mieszkaniowe o wartości 5,8 mld zł, co oznacza wzrost o 19 proc. r/r. Przełożyło się to na udział rynkowy na poziomie 15,3 proc.

– Utrzymujemy drugą pozycję na rynku w sprzedaży kredytów hipotecznych. Oczywiście ta sprzedaż w sektorze bankowym jest pod wpływem rosnących wartości z tytułu refinansowania. Jesteśmy bankiem, który jest netto beneficjentem, czyli my więcej refinansujemy niż inne banki refinansują naszych klientów – powiedziała Bożena Graczyk.

Podano, że udział refinansowania w sprzedaży nowych kredytów w 2026 r. wynosi około 40 proc.

W minionym kwartale bank wdrożył cyfrową hipotekę. Oznacza to całkowicie zdalny proces dostępny w aplikacji Moje ING, który ma uprościć i przyspieszyć uzyskanie kredytu mieszkaniowego.

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Źródło: PAP