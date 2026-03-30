Izrael rozszerza „strefę bezpieczeństwa" w Libanie

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił w niedzielę, że rozkazał armii poszerzenie „strefy bezpieczeństwa” w południowym Libanie. Argumentuje, że bufor oddzielający mieszkańców północnego Izraela od terenów kontrolowanych przez Hezbollah zapewni im bezpieczeństwo.

– Właśnie rozkazałem dalsze rozszerzenie istniejącej buforowej strefy bezpieczeństwa. Jesteśmy zdeterminowani, aby całkowicie zmienić sytuację na północy –zapowiedział izraelski premier.

Polecamy: Liban: ponad 1000 zabitych w izraelskich nalotach

– Nie będziemy tolerować sytuacji, w której nasze społeczności i obywatele są nieustannie narażeni na zagrożenie. Będziemy nadal działać z determinacją, zdecydowaniem i odpowiedzialnością, aż osiągniemy nasz cel – dodał.

Utworzenie „strefy bezpieczeństwa” ogłosił we wtorek 24 marca, izraelski minister obrony Israel Kac. Miała ona obejmować tereny aż do rzeki Litani. Jerozolima uzasadnia ten krok koniecznością obrony mieszkańców Izraela mieszkających na terenach przygranicznych przez Hezbollahem.

Operująca w Libanie organizacja terrorystyczna Hezbollah przyłączyła się do Iranu w trwającej od 28 lutego wojnie z USA i Izraelem, co doprowadziło do rozszerzenia jej na Liban. W reakcji rząd w Bejrucie zdecydował o natychmiastowym zakazaniu działań militarnych organizacji. Mimo to walki nie ustały.

Źródło: PAP, XYZ