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02.08.2026 13:08

Jeremy Sochan ma zostać zawodnikiem Portland Trail Blazers

Reprezentant Polski w koszykówce Jeremy Sochan, mistrz z New York Knicks, w nowym sezonie amerykańskiej koszykarskiej ligi NBA ma występować w Portland Trail Blazers.

Jeremy Sochan
Reprezentant Polski w koszykówce Jeremy Sochan, mistrz z New York Knicks, w nowym sezonie amerykańskiej koszykarskiej ligi NBA ma występować w Portland Trail Blazers. Fot. Pamela Smith/Getty Images

Informacje o nowym kontrakcie Sochana przekazał dziennikarz ESPN Shams Charania. Umowa zawodnika z Trail Blazers będzie obowiązywała przez jeden sezon. Szczegóły finansowe kontraktu nie zostały ujawnione.

Amerykańskie media wskazują, że będzie to najprawdopodobniej niegwarantowana umowa. Reprezentant Polski będzie walczył o miejsce w składzie podczas obozu przygotowawczego.

Dla 23-letniego Jeremy'ego Sochana będzie to piąty sezon i trzeci klub w najlepszej lidze świata. Sochan trafił do NBA w 2022 r. Został wybrany przez San Antonio Spurs. Jesienią 2025 r. władze Spurs nie zdecydowały się na przedłużenie kontraktu, co oznaczało, że brały pod uwagę możliwość wytransferowania Polaka w trakcie rozgrywek. W trakcie minionego sezonu reprezentant Polski trafił do New York Knicks, z którymi zdobył mistrzowski tytuł, wygrywając właśnie z San Antonio Spurs.

Sochan w poprzednim sezonie wystąpił w 28 z 54 meczów zespołu z Teksasu. Grał średnio 13 minut i notował 4,1 punktu, 2,6 zbiórki i jedną asystę. Następnie w barwach Knicks rozegrał 16 meczów rundy zasadniczej (wchodząc z ławki) i notował średnio 2,8 punktu, 2,1 zbiórki oraz 0,8 asysty w ciągu niespełna 7 minut na boisku. W fazie play-off wystąpił w ośmiu meczach (w tym trzech w finale przeciwko Spurs), grając łącznie 26 minut i zdobywając średnio 2,5 pkt. W całej karierze w amerykańsko-kanadyjskiej lidze w 228 spotkaniach uzyskiwał średnio 9,9 pkt, 5,4 zbiórki i 2,5 asysty.

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Teraz w Portland będzie się starał o większą rolę w przebudowanym składzie Blazers. Liderami zespołu są obrońcy Damian Lillard, Ja Morant, Jrue Holiday, Shaedon Sharpe i Scoot Henderson. Mierzący 203 cm Sochan na pozycji skrzydłowego będzie partnerem m.in. Izraelczyka Deniego Avdiji i Belga Toumaniego Camary.

Przed Sochanem tylko trzech Polaków grało w NBA: Cezary Trybański, Maciej Lampe i Marcin Gortat, który z 892 występami jest wśród nich rekordzistą.

Źródło: PAP

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