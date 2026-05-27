Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.05.2026
NEWSROOM XYZ
27.05.2026 20:29

Kanada i Niemcy: umowa na dostawy kanadyjskiego LNG

Kanada będzie eksportować skroplony gaz ziemny (LNG) do Niemiec – ogłosił w środę w Vancouver kanadyjski minister energii Tim Hodgson. Umowę na eksport 1 mln ton gazu rocznie zawarły Ksi Lisims LNG z Kolumbii Brytyjskiej i niemiecka SEFE.

Hodgson powiedział, że Niemcy chcą zdywersyfikować źródła importu gazu. Obecnie, zwrócił uwagę publiczny nadawca CBC, Niemcy importują gaz z USA, które jako dostawca zastąpiły Rosję.

Minister energii wyjaśnił, że gazowce do Niemiec będą mogły płynąć z zachodniego wybrzeża Kanady przez Kanał Panamski lub drogą morską wokół Afryki. Jest też możliwość tzw. swapu, w którym LNG z Kolumbii Brytyjskiej jest sprzedawany na rynki azjatyckie, a do Niemiec trafia gaz z dostaw bezpośrednio na rynek europejski.

Czytaj również: Kanada kupi polskie drony. Oba kraje będą współpracować w ramach SAFE

Ksi Lisims LNG to projekt pływającego terminalu gazowego i jeden z priorytetowych projektów infrastrukturalnych, które chce szybko realizować rząd Marka Carneya. Terminal ma ruszyć do 2029 r., kosztować 10 mld dolarów kanadyjskich i umożliwiać eksport 12 mln ton LNG rocznie. Umowę z Ksi Lisims LNG zawarł już w 2024 r. brytyjski Shell na dostawy 2 mln ton LNG rocznie przez 20 lat; podobny kontrakt podpisał też francuski TotalEnergies w 2025 r. – przypomniały kanadyjskie media.

Te trzy kontrakty oznaczają, że prawie połowa możliwości eksportowych przyszłego terminalu została już wpisana do umów z odbiorcami – zwrócił uwagę publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio-Canada.

Terminal powstanie na terytorium Indian Nisga’a, 80 km na północ od Prince Rupert, którzy upatrują w nim możliwości rozwoju gospodarczego i powstania miejsc pracy. Jak zauważyła w środę szefująca rządowi Nisga’a Lisims Eva Clayton, porozumienie z niemieckim SEFE jest korzystne dla obu stron.

Czytaj również: Kanada zmienia kurs. Umowa z Chinami rysuje nową mapę globalnego handlu

Nie wszystkie narody indiańskie zgadzają się na budowę nowego terminalu. Stowarzyszenie wodzów indiańskich Kolumbii Brytyjskiej (UBCIC), a także m.in. Fundacja Davida Suzukiego chcą zablokować realizację porozumienia.

Hodgson, odnosząc się do sprzeciwów wobec budowy terminalu LNG, podkreślił, że w ciągu minionych 10 lat wiele się zmieniło. „Znajdujemy się w świecie, w którym bezpieczeństwo energetyczne oznacza bezpieczeństwo narodowe” – powiedział Hodgson, zwracając uwagę, że budżet musi mieć środki na płacenie za służbę zdrowia czy przedszkola.

Źródło: PAP

Transportowiec LNG u wybrzeży Niemiec
Statek z dostawą LNG. Fot. Stefan Sauer/DPA/PAP
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rządził w Coca-Coli, ale rzucił korporację dla polskich gór. Buduje grupę luksusowych hoteli
Jak Polska stała się rynkiem hoteli premium? Historia Grzegorza Gacka pokazuje potencjał polskiej turystyki i nowego luksusu
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Fundusz, który czeka na kosmitów? Szukamy najdziwniejszych ETF-ów
Fundusze nie muszą być nudne. Na amerykańskiej giełdzie notowane są naprawdę pomysłowe ETF-y. Chociaż brzmią jak żart, to mogą pomóc zarobić. Dokonaliśmy przeglądu rynku i wyróżniliśmy najbardziej…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Najlepsi z najlepszych na Sigma Challenge 2026 (FOTORELACJA)
Gala wręczenia nagród konkursu Sigma Challenge już za nami. Uroczystość odbyła się w wyjątkowej scenerii Łazienek Królewskich w Warszawie, w restauracji Belvedere.
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polak szefem najpotężniejszej biznesowej organizacji w Europie. Mówi, co zrobić, by kontynent wrócił do gry
Maciej Witucki od lipca pokieruje BusinessEurope, organizacją zrzeszającą 20 mln firm. Przekonuje, że Europa wciąż ma ogromne atuty, ale musi lepiej wykorzystać kapitał, przemysł i technologie.…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Na GPW ruszyły dywidendowe żniwa. Miliardy złotych trafią do inwestorów
Poznaliśmy już deklaracje dywidendowe większości spółek z polskiej giełdy. To ostatni moment, by kupić akcje i wziąć udział w podziale zeszłorocznego zysku. Sprawdziliśmy, kto płaci najwięcej.
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Firmy znów inwestują, leasing bije rekordy. „Powinien być oczkiem w głowie bankowców”
Rynek leasingu ma za sobą rekordowy marzec, a bankowe grupy coraz mocniej walczą o klientów. Szefowie firm leasingowych wskazują, które obszary rosną najszybciej, co napędza popyt i dlaczego leasing…
25.05.2026