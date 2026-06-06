Marcin Przydacz rozmawiał z Kyryłem Budanowem. „Ukraina chce dialogu”

„Przedstawiłem nasze stanowisko. Strona ukraińska jest zainteresowana dialogiem” – powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej po spotkaniu z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. To już trzecie takie spotkanie Kyryła Budanowa od piątku.

„Przedstawiałem stronie ukraińskiej w odpowiedniej formie polskie stanowisko” – powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Szef BPM @marcin_przydacz przyjął w Belwederze Kyryła Budanowa – szefa Biura Prezydenta Ukrainy.



Rozmowa dotyczyła relacji dwustronnych, w tym także problemów historycznych, wynikających z ostatnich decyzji strony ukraińskiej. pic.twitter.com/nm6UdwA4WJ — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 6, 2026

Prezydencki minister rozmawiał z Kyryłem Budanowem o sporze między Warszawą a Kijowem, wywołanym przez decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia „Bohaterów UPA”.

„Próba gloryfikacji zbrodniarzy spod znaku UPA spotyka się i będzie spotykać się z twardą reakcją. Strona ukraińska wskazała, że ma świadomość reakcji, jakie ta tematyka wywołuje w Polsce, i zainteresowana jest dialogiem w sprawie. Zadeklarowałem gotowość do dalszych rozmów i wskazałem na oczekiwania po stronie polskiej, aby taki dialog mógł przynieść pozytywny skutek” – podkreślił.

Wcześniej z Kyryłem Budanowem rozmawiał wicepremier Władysław Kosiniak‑Kamysz, a w piątek – wiceminister MSZ Marcin Bosacki. Rozmowy dotyczyły tego samego tematu.

Po ogłoszeniu decyzji Wołodymyra Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zaproponował odebranie mu Orderu Orła Białego. Stwierdził też, że „Ukraina pod względem mentalnym nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej”.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że zaplanowane na poniedziałek posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego nie zostało przełożone po rozmowie i odbędzie się w zaplanowanym terminie.

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Źródło: PAP, XYZ