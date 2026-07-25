Kierunki lekarskie hitami rekrutacji na studia

Trwa rekrutacja na studia. „Podwójny rocznik” sprawia, że wiele uczelni notuje rekordową liczbę kandydatów. Kierunki lekarskie mają nawet po 38 chętnych na jedno miejsce.

Limity przyjęć na kierunki lekarskie wyznacza Ministerstwo Zdrowia. Fot. Getty Images

Do matury w 2026 r. podeszło 321 tys. uczniów. To o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. Za taki wzrost odpowiada „podwójny rocznik” – szkoły ponadpodstawowe kończyli uczniowie, którzy poszli do szkoły w 2014 r., gdy do pierwszych klas trafiali zarówno 7-latkowie urodzeni w 2007 r., jak i 6-latkowie urodzeni w pierwszej połowie 2008 r.

Efektem są rekordowe liczby kandydatów na wielu uczelniach. Jednym z hitów rekrutacji są kierunki lekarskie.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu odnotował 38 zgłoszeń na jedno miejsce. Na Uniwersytecie Warszawskim o jeden indeks rywalizują 33 osoby. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu miał 26 chętnych na miejsce, a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – 26. Wyraźny przyrost liczby kandydatów odnotowały też m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Z kolei Uniwersytet Jagielloński odnotował 19 zgłoszeń na miejsce na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Polecamy: Nowe kierunki i finansowe zachęty. Tak uczelnie walczą o studentów

„Kształcimy rekordowo dużo lekarzy"

Limity przyjęć na kierunki lekarskie wyznacza Ministerstwo Zdrowia. W tym roku wzrosły one o 2 proc.

– Trzeba pamiętać, że system ochrony zdrowia kieruje się przede wszystkim własnymi potrzebami kadrowymi, a te są opisane w mapach potrzeb zdrowotnych. To dokument, w którym analizuje się liczbę lekarzy, ich wiek, specjalizacje oraz prognozowane zapotrzebowanie. Nie można więc powiedzieć, że ministerstwo ogranicza kształcenie lekarzy. Wręcz przeciwnie. Obecnie kształcimy ich rekordowo dużo – mówi dr Jerzy Gryglewicz, ekspert rynku ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego.

W przyszłym roku liczba maturzystów ponownie wzrośnie. Będzie to efekt pójścia do pierwszych klas w 2015 r. dzieci urodzonych w drugiej połowie 2008 r. oraz całego rocznika dzieci z 2009 r. Do matury przystąpi ok. 386 tys. osób – o jedną piątą więcej niż w tym roku.

Źródło: PAP, XYZ