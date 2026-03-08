Kobiety coraz aktywniejsze w gospodarce i służbach. Nowe dane o pracy, finansach i przedsiębiorczości Polek

Kobiety w Polsce coraz częściej zakładają firmy, pracują w służbach mundurowych i aktywnie zarządzają domowymi finansami – wynika z kilku nowych badań i analiz instytucji publicznych oraz sektora finansowego. Dane pokazują jednak również wyraźne różnice między kobietami i mężczyznami w podejściu do inwestowania, poziomie stresu finansowego oraz obecności w niektórych zawodach.

Kobiety zakładają coraz więcej firm

W 2025 r. kobiety założyły w Polsce 102,8 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych, co stanowiło 39 proc. wszystkich nowych JDG – wynika z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które przeanalizował Polski Instytut Ekonomiczny.

Z tej liczby 87 proc. działalności zarejestrowały Polki, natomiast 13 proc. powstało z inicjatywy cudzoziemek.

Najwięcej firm zakładanych przez Polki koncentrowało się w kilku sektorach gospodarki. Sześć na dziesięć nowych działalności prowadzonych przez kobiety działało w obszarach takich jak działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, handel, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz pozostałe usługi.

Czytaj również: Popularne mity o kobietach i mężczyznach w Polsce

Struktura działalności zakładanych przez cudzoziemki była nieco inna. 61 proc. firm tworzonych przez migrantki działało w czterech sektorach: pozostałej działalności usługowej, handlu, usługach administrowania i działalności wspierającej oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.

Wyraźne różnice widać także w poszczególnych branżach. 27 proc. firm cudzoziemek powstało w sektorze pozostałych usług, podczas gdy wśród Polek było to 14 proc. Migrantki częściej prowadziły też działalność związaną z telekomunikacją, programowaniem komputerowym, administrowaniem, działalnością wspierającą oraz zakwaterowaniem i gastronomią.

Różnice między Polkami a cudzoziemkami w biznesie

Z kolei Polki znacznie częściej zakładały firmy w sektorach wymagających specjalistycznych kwalifikacji. 16 proc. działalności prowadzonych przez Polki działało w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, podczas gdy wśród cudzoziemek odsetek ten wyniósł 5 proc.

Polki częściej prowadziły również działalność w branżach takich jak działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, finanse i ubezpieczenia oraz handel.

W niektórych sektorach struktura działalności była jednak podobna. Dotyczyło to m.in. przetwórstwa przemysłowego i budownictwa, gdzie udział przedsiębiorczyń – zarówno Polek, jak i cudzoziemek – był zbliżony.

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują, że różnice te mają charakter systemowy. Według nich migrantki częściej wybierają branże o niższych barierach wejścia, co wynika m.in. z ograniczonego dostępu do kapitału oraz problemów z uznawaniem kwalifikacji zawodowych.

Eksperci zwracają uwagę, że bariery instytucjonalne, takie jak proces nostryfikacji dyplomów czy dostęp do zasobów finansowych, mogą kierować cudzoziemki do sektorów bardziej elastycznych regulacyjnie.

Kobiety częściej oszczędzają i polują na promocje

Różnice między kobietami i mężczyznami widać także w sposobie zarządzania pieniędzmi. Z badania przygotowanego na zlecenie banku Credit Agricole wynika, że Polki częściej planują budżet domowy i szukają oszczędności w codziennych wydatkach.

58 proc. kobiet deklaruje, że przynajmniej raz w miesiącu planuje wydatki i kontroluje domowe finanse, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 53 proc.

Polki częściej szukają też okazji cenowych. 82 proc. kobiet aktywnie poluje na promocje i tańsze produkty, podczas gdy wśród mężczyzn robi to 72 proc.

Badanie pokazuje również inne codzienne strategie oszczędzania. 77 proc. kobiet deklaruje, że najpierw próbuje naprawić zepsuty sprzęt, zamiast kupować nowy, podczas gdy wśród mężczyzn taką postawę deklaruje 71 proc.

Wyraźna różnica pojawia się także w przypadku rynku rzeczy używanych. Produkty z drugiej ręki kupuje 51 proc. kobiet i 36 proc. mężczyzn, a sprzedaż niepotrzebnych przedmiotów deklaruje 56 proc. kobiet i 43 proc. mężczyzn.

Mężczyźni częściej inwestują, kobiety częściej się stresują

Z kolei w inwestowaniu mężczyźni pozostają bardziej aktywni. Oszczędności w akcjach, obligacjach lub funduszach inwestycyjnych posiada 21 proc. mężczyzn i 12 proc. kobiet.

Różnice widać także w innych formach inwestowania. Konto walutowe posiada 9 proc. mężczyzn i 3 proc. kobiet, natomiast oszczędności w złocie lub innych kruszcach ma 6 proc. mężczyzn i 3 proc. kobiet. W kryptowalutach oszczędności przechowuje 5 proc. mężczyzn i 3 proc. kobiet.

Mężczyźni częściej deklarują również poszukiwanie nowych form inwestowania. Alternatywnych sposobów pomnażania kapitału szuka 32 proc. mężczyzn i 23 proc. kobiet.

Czytaj również: W Brukseli powstaje program zrównujący szanse kobiet w innowacjach

Badanie Credit Agricole przeprowadzono metodą CAWI między 3 a 9 września 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 2048 osób.

Jednocześnie inne badanie, przygotowane przez Finax, pokazuje paradoks w podejściu kobiet do finansów. Regularne oszczędzanie deklaruje 36 proc. kobiet i 34 proc. mężczyzn, jednak wysoki poziom stresu związanego z pieniędzmi odczuwa 30 proc. kobiet i tylko 18 proc. mężczyzn.

Autorzy raportu wskazują również, że średni poziom dobrostanu finansowego kobiet w Polsce wynosi 44 punkty na 100, podczas gdy w przypadku mężczyzn sięga 49 punktów.

Coraz więcej kobiet w służbach mundurowych

Rośnie także obecność kobiet w służbach mundurowych. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że na 1 stycznia 2026 r. w policji pracowało 40 540 kobiet, z czego 22 630 pełniło służbę jako funkcjonariuszki.

Łącznie w policji służy 102 228 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek, co oznacza, że kobiety stanowią ponad 20 proc. tej formacji.

Funkcjonariuszki pracują we wszystkich pionach policji. 12 510 kobiet służy w prewencji, 8 721 w służbie kryminalnej, 1 387 w służbie wspomagającej, a 12 w jednostkach kontrterrorystycznych.

Liczba kobiet w policji systematycznie rośnie. Pod koniec 2024 r. było ich 20 323, w 2022 r. – 18 759, a w 2020 r. – 16 747.

Dane pokazują również, że zainteresowanie służbą w policji wśród kobiet jest duże. Między 1 stycznia a 1 grudnia 2025 r. kobiety stanowiły 39 proc. osób ubiegających się o przyjęcie do formacji.

W innych służbach mundurowych udział kobiet jest mniejszy. W Służbie Ochrony Państwa służy 285 funkcjonariuszek, czyli 13 proc. wszystkich funkcjonariuszy, natomiast w Państwowej Straży Pożarnej kobiety stanowią 8,55 proc. zatrudnionych – łącznie 2800 osób, w tym 1402 funkcjonariuszki i 1398 pracownic cywilnych.

Źródło: PAP