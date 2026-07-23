Komisja Europejska nakłada karę na Google. Prawie 900 mln euro za nadużywanie dominującej pozycji

Komisja Europejska ogłosiła nałożenie kary 900 mln euro na Google. Koncern miał nadużyć dominującej pozycji na rynku, faworyzując własne usługi w wynikach wyszukiwania.

Komisja uzasadnia wysokość kary tym, że z usług Google niemal cała populacja Europy.

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Komisja Europejska uważa, że Google złamał unijne przepisy Aktu o rynkach cyfrowych. W jej ocenie koncern faworyzował własne usługi w wyszukiwarce Google i ograniczał dostęp do alternatywnych, często tańszych ofert w sklepie Google Play.

Unijny urzędnik w rozmowie z dziennikarzami podał przykład Supercell, wydawcy popularnych gier takich jak „Clash of Clans” i „Brawl Stars”. Gdy gracze korzystający z telefonów z systemem operacyjnym Android chcieli kupić cyfrowe przedmioty dla swojej postaci, np. miecz lub hełm, Google dopuszczało taki zakup jedynie z wykorzystaniem jego systemu płatności – Google Billing. Przy tym od każdej transakcji pobierał dużą prowizję, nawet do 30 proc., co podnosiło koszty dla graczy. Tymczasem według unijnych urzędników gracze powinni wiedzieć, że ten sam przedmiot mogą kupić taniej gdzie indziej, np. na oficjalnej stronie wydawcy gry lub w konkurencyjnych sklepach.

Zgodnie z unijnym prawem Google może pobierać opłaty za udostępnianie swojego sklepu twórcom innych aplikacji. Taka opłata powinna być co do zasady niewielka i powinna „nagradzać” Google za udostępnienie linku i umożliwienie użytkownikom przejścia gdzie indziej. KE oceniła jednak, że opłaty pobierane przez Google za „pozyskanie klienta” są zbyt wysokie, a długość okresu ich naliczania wykraczała poza termin dopuszczany przez przepisy.

W ocenie Komisji koncern w ten sposób złamał dwie zasady dotyczące tzw. strażników dostępu, czyli gigantów technologicznych kontrolujących kanały dotarcia do konsumentów. Chodzi o zasady unikania faworyzowania własnych usług oraz nieblokowania dostępu do innych ofert. Za złamanie pierwszej z nich Google zapłaci karę 460 mln euro, a za złamanie drugiej – 430 mln euro. Razem daje to 890 mln euro kary.

Komisja uzasadnia wysokość kary tym, że z usług Google korzysta 482 mln niezalogowanych użytkowników, czyli de facto niemal cała populacja Europy.

Google ma 60 dni na dostosowanie się do unijnego prawa. Jeśli tego nie zrobi, będą mu grozić okresowe kary w wysokości 5 proc. światowego obrotu.

To nie jest pierwsza tego typu wiadomość dla amerykańskiego koncernu w ostatnich tygodniach. Na początku lipca Trybunał Sprawiedliwości UE utrzymał karę ponad 4 mld euro nałożoną przez KE na Google w 2018 r. Z kolei szwedzki sąd nakazał firmie wypłacenie 1,3 mld euro na rzecz spółki należącej do Klarny.

Źródło: PAP, XYZ