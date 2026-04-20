20.04.2026

Komisja Europejska pracuje nad odpowiedzią na wzrost cen paliw. Prezentacja w tym tygodniu

W środę Komisja Europejska zaproponuje rozwiązania, które mają zmniejszyć presję na ceny paliw. Organ chce wesprzeć państwa w ochronie odbiorców wrażliwych i zagrożonych sektorów. Zamierza też promować oszczędzanie energii.

W środę KE przedstawi komunikat, który ma być odpowiedzią na kryzys energetyczny związany z wojną USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz zablokowaniem cieśniny Ormuz. Z kolei w czwartek szefowa KE Ursula von der Leyen uda się na Cypr, gdzie zaprezentuje rozwiązania przywódcom państw członkowskich.

Komisja chce postawić na – w jej ocenie sprawdzone – rozwiązanie zastosowane podczas kryzysu energetycznego w 2022 r. po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Chodzi o wsparcie dla najbardziej narażonych grup społecznych i sektorów. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że jeszcze w kwietniu chce zmienić zasady przyznawania pomocy publicznej, by dać państwom członkowskim „więcej przestrzeni” do udzielania takiego wsparcia.

KE chce też by państwa zapewniły możliwość rezygnacji ze wsparcia, gdy tylko kryzys minie i ceny paliw na światowych rynkach spadną.

Wykluczone jest jednak zawieszenie unijnej dyscypliny dotyczącej budżetów krajowych. Według szefowej KE w tym momencie nie zostały spełnione warunki umożliwiające wprowadzenie tzw. klauzuli wyjścia w ramach procedury nadmiernego deficytu. Jej zdaniem państwa powinny wprowadzać narodowe programy wsparcia, unikając powiększania luki budżetowej.

Komisja zamierza opublikować też rekomendacje dotyczące oszczędzania zużycia paliw. Z dokumentu, do którego dotarł brytyjski dziennik „Financial Times”, wynika, że rekomendacje te będą dotyczyć m.in. pracy zdalnej. Według gazety KE w załącznikach do projektu komunikatu stwierdziła, że firmy powinny być zachęcane do zapewnienia co najmniej jednego dnia obowiązkowej pracy zdalnej, tam, gdzie jest to możliwe.

Komisja ma również zalecić dotowanie transportu publicznego oraz obniżenie podatku VAT na pompy ciepła, kotły i panele słoneczne.

Kraje członkowskie nie muszą wdrażać tych rozwiązań, ponieważ rekomendacje KE są niewiążące. Komisja Europejska zapewnia jednak, że mogą one przynieść realne oszczędności. Według Eurostatu po wprowadzeniu tych rekomendacji od sierpnia 2022 r. do stycznia 2023 r. zużycie gazu ziemnego w UE spadło o 19,3 proc. w porównaniu z zużyciem w tych samych miesiącach w latach 2017–2022.

Źródło: PAP

Znamy ceny maksymalne paliw we wtorek 21 kwietnia. Jest spadek
Komisja Europejska pracuje nad odpowiedzią na wzrost cen paliw. Prezentacja w środę.
Bułgaria: partia eksprezydenta wygrała w cuglach
Zgodnie z przewidywaniami analityków zdecydowanym zwycięzcą niedzielnych wyborów parlamentarnych okazało się ugrupowanie Postępowa Bułgaria. Jednak aby stworzyć większościową koalicję rządową, będzie…
19.04.2026
Optymizm na GPW. KGHM w górę, Orlen traci 17 kwietnia 2026 r.
Piątkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zakończyła się na plusie. Optymizm na rynkach wywołały ogłoszenia Iranu i USA dotyczące cieśniny Ormuz. Liderem spadków wśród WIG20 był Orlen.…
17.04.2026
Nie tylko Francja. Dlaczego francuski znów staje się językiem wpływu?
Frankofonia to dziś nie sentymentalny projekt kulturowy, ale sieć realnych powiązań politycznych, gospodarczych i edukacyjnych. Organizacja La Francophonie skupia 93 państwa, rządy i obserwatorów.…
19.04.2026
Produkty „made in Poland" podbijają świat. Tak zmieniła się mapa polskiego eksportu
Polski eksport dynamicznie rośnie i w ciągu zaledwie sześciu lat zwiększył swoją wartość o ponad 50 proc., osiągając w 2025 r. 411 mld dol. Za tym sukcesem stoi szeroka dywersyfikacja geograficzna.…
20.04.2026
AI zmienia zasady gry w IT. „Skończyła się era prostego wejścia do branży". Czy uczelnie nadążają?
Rynek pracy w IT szybko się zmienia, a najprostsze zadania przejmują narzędzia sztucznej inteligencji. Początkującym coraz trudniej zdobyć pierwszą pracę. Sprawdziliśmy, jakie kompetencje dają szansę…
20.04.2026
Będą zmiany, które odblokują KIO. Opóźnienia niektórych inwestycji sięgają kilku lat
Odwołania wykonawców walczących o kontrakty napływające do Krajowej Izby Odwoławczej hamują harmonogramy największych inwestycji infrastrukturalnych. Tylko w tym roku takich wniosków może być nawet…
20.04.2026