Komisja Europejska pracuje nad odpowiedzią na wzrost cen paliw. Prezentacja w tym tygodniu

W środę Komisja Europejska zaproponuje rozwiązania, które mają zmniejszyć presję na ceny paliw. Organ chce wesprzeć państwa w ochronie odbiorców wrażliwych i zagrożonych sektorów. Zamierza też promować oszczędzanie energii.

W środę KE przedstawi komunikat, który ma być odpowiedzią na kryzys energetyczny związany z wojną USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz zablokowaniem cieśniny Ormuz. Z kolei w czwartek szefowa KE Ursula von der Leyen uda się na Cypr, gdzie zaprezentuje rozwiązania przywódcom państw członkowskich.

Komisja chce postawić na – w jej ocenie sprawdzone – rozwiązanie zastosowane podczas kryzysu energetycznego w 2022 r. po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Chodzi o wsparcie dla najbardziej narażonych grup społecznych i sektorów. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że jeszcze w kwietniu chce zmienić zasady przyznawania pomocy publicznej, by dać państwom członkowskim „więcej przestrzeni” do udzielania takiego wsparcia.

KE chce też by państwa zapewniły możliwość rezygnacji ze wsparcia, gdy tylko kryzys minie i ceny paliw na światowych rynkach spadną.

Wykluczone jest jednak zawieszenie unijnej dyscypliny dotyczącej budżetów krajowych. Według szefowej KE w tym momencie nie zostały spełnione warunki umożliwiające wprowadzenie tzw. klauzuli wyjścia w ramach procedury nadmiernego deficytu. Jej zdaniem państwa powinny wprowadzać narodowe programy wsparcia, unikając powiększania luki budżetowej.

Komisja zamierza opublikować też rekomendacje dotyczące oszczędzania zużycia paliw. Z dokumentu, do którego dotarł brytyjski dziennik „Financial Times”, wynika, że rekomendacje te będą dotyczyć m.in. pracy zdalnej. Według gazety KE w załącznikach do projektu komunikatu stwierdziła, że firmy powinny być zachęcane do zapewnienia co najmniej jednego dnia obowiązkowej pracy zdalnej, tam, gdzie jest to możliwe.

Komisja ma również zalecić dotowanie transportu publicznego oraz obniżenie podatku VAT na pompy ciepła, kotły i panele słoneczne.

Kraje członkowskie nie muszą wdrażać tych rozwiązań, ponieważ rekomendacje KE są niewiążące. Komisja Europejska zapewnia jednak, że mogą one przynieść realne oszczędności. Według Eurostatu po wprowadzeniu tych rekomendacji od sierpnia 2022 r. do stycznia 2023 r. zużycie gazu ziemnego w UE spadło o 19,3 proc. w porównaniu z zużyciem w tych samych miesiącach w latach 2017–2022.

Źródło: PAP