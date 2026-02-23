Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
23.02.2026 08:22

Korea Południowa chce „pilnego” podpisania umowy z Mercosurem

W poniedziałek prezydenci Korei Południowej i Brazylii podpisali w Seulu wiele porozumień gospodarczych i podnieśli relacje między Seulem a Brasílią do rangi partnerstwa strategicznego. Zgodzili się też, że zawarcie umowy handlowej Korea Płd. – Mercosur to „pilne zadanie”.

Prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung ocenił, że potrzeba szybkiego wznowienia negocjacji ws. umowy z blokiem państw Mercosur. Jego brazylijski odpowiednik Luiz Inacio Lula da Silva zgodził się, że powinno być to priorytetem.

Rozmowy utknęły w martwym punkcie w 2018 r.

Podczas szczytu obaj przywódcy podnieśli stosunki dwustronne do poziomu partnerstwa strategicznego i przyjęli czteroletni plan współpracy. Dotyczy on sfery politycznej i gospodarczej, a także wymiany międzyludzkiej.

Przeczytaj też: Były prezydent Korei Płd. skazany na dożywocie. Prokuratura żądała kary śmierci

Delegacje Korei Południowej i Brazylii podpisały w sumie 10 memorandów. Dotyczą m.in. sztucznej inteligencji, rolnictwa, minerałów krytycznych czy przemysłu kosmicznego i obronnego.

Brazylijski prezydent wyraził nadzieję, że bogactwo zasobów naturalnych jego kraju przyciągnie południowokoreańskich inwestorów, zwłaszcza przy wydobyciu minerałów krytycznych, które są niezbędne dla sektora półprzewodników.

Była to pierwsza wizyta państwowa brazylijskiej głowy państwa w Korei Płd. od 21 lat. W jej trakcie Li nazwał Lulę „wiecznym towarzyszem”. Nawiązał w ten sposób do wspólnej przeszłości jako dzieci pracujących fizycznie, a także do podobnej wizji zrównoważonego rozwoju.

Polecamy: 80-letni Lula i walka o czwartą kadencję. Czy prezydent Brazylii to ostatni obrońca liberalnego porządku świata?

Źródło: PAP

Kim Dzong Un ponownie wybrany sekretarzem generalnym partii
Prezydent Brazylii Lula da Silva i prezydent Korei Południowej w trakcie szczytu w Seulu
Prezydent Korei Płd. nazwał swojego brazylijskiego odpowiednika „wiecznym towarzyszem”.
Fot. EPA/JEON HEON-KYUN /POOL/PAP.
