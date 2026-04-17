Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.04.2026
17.04.2026 12:11

Tusk: według szacunków poszkodowanych ws. Zondacrypto może być nawet 30 tys. osób

Według szacunków poszkodowanych ws. Zondacrypto może być nawet 30 tys. osób – powiedział na konferencji w Warszawie premier Donald Tusk.

– Tłumaczenia przedstawicieli firmy są bardzo niejasne, nie budzą zaufania. Zaufanie budzi ten, kto wypłaca zgodnie ze swoim zobowiązaniem pieniądze, a nie ten, kto nagrywa filmiki i mętnie tłumaczy, dlaczego nie wypłaca tych pieniędzy – powiedział szef rządu, nawiązując do czwartkowego oświadczenia prezesa Zondacrypto.

Czytaj także: Prezes Zondacrypto: giełda ma 4,5 tys. bitcoinów, ale klucze do nich ma osoba zaginiona w 2022 r.

Tusk: Zondacrypto uzyskała wpływ na polityków prawicy

Szef rządu, po tym jak sejmowi nie udało się odrzucić weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach, powtórzył na konferencji prasowej, że firma Zondacrypto uzyskała wpływ na polityków prawicy, w tym prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego.

Korzenie tej firmy, która dziś powoduje lęk tysięcy inwestorów, klientów tej giełdy kryptowalut, są wyjątkowo złowrogie: to zaginięcie i najprawdopodobniej śmierć założyciela tej firmy, to rosyjskie pieniądze rosyjskiej mafii, to wpływ rosyjskich służb. Prokuratura będzie o tym jeszcze dziś mówić, będzie z państwem rozmawiał prokurator generalny – mówił Tusk.

– Upór prezydenta, by wetować ustawę, która mogła regulować sytuację na rynku kryptowalut, upór prezydenta, by wetować regulację, która w przyszłości mogła chronić klientów, Polki i Polaków przed nadużyciami, to uporczywe weto podtrzymywane przez PiS i Konfederację. To jest zupełnie bezwstydne, jawne przyznanie się, że grają na rzecz tej firmy oraz nieprawidłowości i ryzyk na rynku kryptowalut – dodał szef rządu.

Czytaj więcej: Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta, premier zarzuca opozycji powiązania z Zondacrypto

Premier Donald Tusk. Fot. PAP/Marcin Obara
Może zainteresować Cię również
Ukrywanie majątku czy troska o dane beneficjentów? Polska 2050 chce zmian w fundacjach rodzinnych
Fundacje rodzinne miały chronić rodzinne fortuny i zapewniać mechanizm sukcesji. Stały się jednak przedmiotem politycznego sporu w zakresie jawności aktywów ulokowanych w fundacjach. Polska 2050…
16.04.2026
Śląsk jak „pas rdzy” w USA. Supermiasto Katowice nie powstanie
– Śląsk się wyludnia. Zakłady likwidują się jeden po drugim. Staniemy się drugim Detroit. Nowa ustawa o metropolii trendu nie zmieni. Potrzebujemy jakiejś formy skonsolidowania gmin. My proponujemy…
15.04.2026
Spadki na GPW. PGE traci po publikacji wyników. Notowania 16 kwietnia 2026 r.
Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie upłynęła pod znakiem korekty. Główne indeksy zanotowały spadki po kilku dniach wzrostów. Traciły między innymi spółki energetyczne oraz z sektora bankowego.
16.04.2026
Cementownie alarmują. „Bez polskiego cementu inwestorzy będą skazani na łaskę producentów zagranicznych”
Import cementu do Polski może w tym roku przekroczyć 2 mln ton, z czego połowa pochodzić będzie z Ukrainy. Jednocześnie spadnie krajowa produkcja – szacuje Stowarzyszenie Producentów Cementu. Branża…
16.04.2026
Polska kluczowa dla Decathlonu, a Polacy gonią sportowo Zachód. Zaostrza się gra o miliardy
Sportowy potentat coraz więcej sprzedaje i produkuje w naszym kraju – a miejsca nadal widzi mnóstwo. 75 mln zł inwestycji w ostatnich latach to wstęp do jeszcze większej ekspansji. Konkurencja nie…
17.04.2026
Deweloperzy prognozują wzrost cen mieszkań, klienci już nie wierzą w spadki
Rynek mieszkaniowy w Polsce wychodzi z fazy stabilizacji. Rośnie presja na wzrost cen, a kupujący wracają do biur sprzedaży
15.04.2026