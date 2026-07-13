Kraków chce mieć metro. Urzędnicy ogłosili przetarg na prace przedprojektowe

Kraków nie porzuca pomysłu budowy metra w związku ze zmianą władzy, która nastąpi po przedterminowych wyborach. Na konferencji prasowej w poniedziałek ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej.

Kraków nie porzuca pomysłu budowy metra. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej. Fot. GettyImages

Dzięki opracowaniu dokumentacji możliwe będzie m.in. ubieganie się o dofinansowanie inwestycji z UE. Obecnie Kraków ma zabezpieczonych 188 mln zł na projektowanie metra w swoim budżecie.

Wybór wykonawcy i podpisanie umowy powinny nastąpić w pierwszym kwartale 2027 r. – podała na konferencji dyrektor Departamentu Komunalnego w Urzędzie Miasta Krakowa Maria Wojtacha.

Podstawowe elementy zamówienia zostaną zrealizowane w latach 2027–2028. W kolejnych latach możliwe będzie uruchomienie etapów objętych prawem opcji.

Miasto nie rezygnuje z planów

Na poniedziałkowej konferencji prasowej nie pojawił się, mimo wcześniejszych zapowiedzi urzędu, pełniący funkcję prezydenta miasta Stanisław Kracik. Miał udać się w tym czasie na spotkanie do wojewody małopolskiego.

Pod koniec czerwca Kracik powiedział dziennikarzom, że, jego zdaniem, pierwszy realny termin rozpoczęcia budowy metra to lata 2040–2045. Plan metra określił też „sierotą”, ponieważ jest rozproszony pomiędzy różnymi jednostkami, a jego realizacji nie nadzoruje jeden organ. Według odwołanego z urzędu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego budowa metra miała rozpocząć się ok. 2030 r.

Polecamy: Co po referendum w Krakowie? „Poligon przed przyszłorocznym starciem KO i PiS”

Podczas konferencji dyrektor Departamentu Komunalnego UMK była pytana przez dziennikarzy, czy miasto nie porzuca idei budowy metra. Maria Wojtacha zapewniła, że nie. Podkreśliła także konieczność budowy metra w celu usprawnienia transportu miejskiego.

– Ta inwestycja jest po prostu niezbędna. Metro nadal pozostaje absolutnie strategiczną i główną inwestycją, nad którą obecnie pracujemy infrastrukturalnie – powiedziała przedstawicielka ratusza na konferencji.

Kraków chce mieć metro w ciągu dekady

Zgodnie z planami władz Krakowa ogłoszonymi w 2025 r., pierwsza linia metra miała być oddana do użytkowania za 10 lat. Docelowo metro ma mieć dwie linie o łącznej długości ok. 29 km i pobiegnie od Nowej Huty do Opatkowic i Kurdwanowa. Na trasie obu linii przewidziano 29 przystanków. Szacowany koszt całej inwestycji to 13–15 mld zł.

Rekomendowany wariant przebiegu metra zakłada budowę linii M1 i M2 północ – południe. Obie linie mają rozpoczynać się w okolicach Kombinatu w Nowej Hucie, a następnie biec równolegle przez centrum miasta w okolice ul. Brożka, gdzie rozdzielą się. Jedna ma prowadzić do Opatkowic, a druga – na osiedle Kurdwanów.

Polecamy:

Źródło: PAP