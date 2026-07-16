Limity wynagrodzeń dla lekarzy. Ministerstwo Zdrowia przygotowało dwa projekty ustaw

Ministerstwo Zdrowia (MZ) przygotowało dwa projekty ustaw i projekty czterech rozporządzeń dotyczących m.in. jawności umów i maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy – poinformowała w czwartek minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po wyjściu ze spotkania Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia (MZ) przygotowało dwa projekty ustaw i projekty czterech rozporządzeń dotyczących m.in. jawności umów i maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy – poinformowała w czwartek minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po wyjściu ze spotkania Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. Fot. PAP/Rafał Guz



Przygotowane regulacje obejmują propozycje zmian przedstawione 8 lipca.

W spotkaniach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia biorą dział przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych pracowników. Poprzednie dwa posiedzenia zostały przerwane przez stronę społeczną, a ostatnie z powodu nieobecności szefowej resortu.

W czwartek – na wyraźne życzenie strony społecznej – minister zdrowia przedstawiła podczas obrad pakiet zmian, które planuje resort. Został on ogłoszony przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grendę w ubiegły wtorek.

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Resort zdrowia proponuje limit wynagrodzeń dla lekarzy

W czwartek Sobierańska-Grenda wskazała, że resort przygotował dwa projekty ustaw i cztery projekty rozporządzeń. Założenia do projektu ustawy dotyczącej jawności konkursów i umów zawieranych przez podmioty mające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały we wtorek opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Dodała, że kolejny projekt ustawy resort zgłosił do wykazu prac rządowych.

– To projekt, który zawiera bardzo dużo rozwiązań, o których była mowa w zeszłym tygodniu. Mam na myśli zarówno limit stawki godzinowej do 240 zł brutto dla lekarzy, jak również wprowadzenie obowiązku przepracowania przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu i obligatoryjność uzyskiwania zgód na pracę w innych miejscach – powiedziała szefowa resortu zdrowia.

W założeniach do projektu ma się znaleźć także zaproponowana przez Rzecznika Praw Pacjenta możliwość zgłaszania i karania procederu omijania kolejek oraz zakaz zawierania umów przez szpitale i przychodnie ze spółkami lekarskimi.

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Projekty rozporządzeń dotyczą między innymi harmonogramu pracy lekarzy

Szefowa resortu zdrowia powiedziała, że poza projektami ustaw resort przygotował też pakiet czterech projektów rozporządzeń obejmujących propozycje przedstawione w ubiegłym tygodniu. Projekty te są na etapie uzgodnień ministerialnych. Dotyczą m.in. harmonogramu czasu pracy medyków i zbierania danych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

– Ma to pokazać nam, w jakich miejscach pracuje personel medyczny – zaznaczyła.

Jeden z projektów ma też dotyczyć przyspieszenia pełnego wdrożenia centralnej e-rejestracji z czterech do dwóch lat. Zgodnie z propozycjami resortu ma być gotowa do końca 2027 r. Oznacza to, że będzie można się zapisać do 39 specjalistów przez aplikację mojeIKP czy Internetowe Konto Pacjenta.

Kolejna regulacja ma także obejmować uruchomienie nowego rozwiązania – e-kolejki.

Po opuszczeniu przez minister zdrowia obrad Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia pozostali członkowie gremium dalej prowadzili obrady.

Źródło: PAP