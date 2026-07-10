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NEWSROOM XYZ
10.07.2026 13:22

LPP wypłaci dywidendę. Będzie wyższa niż przed rokiem

Akcjonariusze LPP zdecydowali o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2025/26. Będzie wyższa o ponad 1/3 niż rok wcześniej. Do portfeli udziałowców trafi jednak kwota pomniejszona o wypłaconą już zaliczkę.

Siedziba LPP
Dywidenda – pomniejszona o wypłaconą już zaliczkę – trafi do akcjonariuszy w październiku.
Fot. Bartek Sadowski/Bloomberg via Getty Images

W piątek na zwyczajnym walnym zgromadzeniu LPP zapadła decyzja o wypłacie dywidendy. Odzieżowy gigant przeznaczy na nią 1,67 mld zł, czyli 900 zł na akcję. Decyzja jest zgodna z rekomendacją zarządu, który pierwotnie rekomendował wypłatę 800 zł na akcję, ale potem podwyższył kwotę.

Wypłacona kwota będzie wyższa o 37 proc. niż przed rokiem, gdy spółka przeznaczyła na dywidendę 1,22 mld zł.

Dzień dywidendy ustalono na 9 października, a dzień jej wypłaty – na 30 października.

Do portfeli akcjonariuszy trafi jednak 500 zł na akcję, ponieważ pod koniec kwietnia LPP wypłaciło już zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 743,5 mln zł, czyli 400 zł na akcję.

LPP odnotowało za rok obrotowy 2025/26 zysk netto w wysokości 2,4 mld zł. To o 36 proc. więcej w ujęciu rocznym.

Źródło: PAP, XYZ

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