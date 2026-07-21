Luka budżetowa NFZ to 14 mld zł. Prezes obiecuje, że nie wpłynie na finansowanie umów

Luka w tegorocznym budżecie NFZ wynosi około 14 mld zł – powiedział prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Zapewnia jednak, że zawarte już umowy są realizowane „bez zawirowań”, a luka dotyczy nadwykonań.

Wydatki państwa na ochronę zdrowia wyniosą w 2026 r. prawie 248 mld zł.

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– Mówimy dziś o około 14 mld zł – powiedział we wtorek prezes Filip Nowak na antenie TVP Info, zapytany o lukę budżetową NFZ.

Zapewnił jednak, że nie wpłynie to na wywiązywanie się przez NFZ z finansowania podpisanych już umów ze świadczeniodawcami.

– Zawarte umowy realizujemy w sposób bieżący, bez zawirowań. Mówimy o pieniądzach, które pozwoliłyby zapłacić za świadczenia wykonane ponad wartość umowy – tłumaczył.

Do spłacenia nadwykonań za 2025 r. potrzebne były dodatkowe pieniądze z Ministerstwa Zdrowia.

Pod koniec czerwca NFZ przedstawił projekty zarządzeń, które zmieniają zasady finansowania niektórych świadczeń nadlimitowych. Zgodnie z nimi od 1 lipca placówki mają wnioskować o zapłatę nie co kwartał, ale po roku.

Z kolei we wtorek minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić rządowi informację o pracach nad zmianami w systemie lecznictwa. W konsultacjach publicznych są projekty czterech rozporządzeń przygotowanych przez MZ. Mają być one odpowiedzią na wyrażone przed kamerami oczekiwanie premiera Donalda Tuska dotyczące przygotowania propozycji takich regulacji, pod groźbą „decyzji personalnych”. Polecenie szefa rządu miało związek z ostatnimi doniesieniami mediów o licznych nieprawidłowościach w ochronie zdrowia.

Wydatki państwa na ochronę zdrowia wyniosą w 2026 r. prawie 248 mld zł.

Źródło: PAP, XYZ