Maczfit rozbudował zakład produkcyjny w Szymanowie

Maczfit zakończył rozbudowę zakładu produkcyjnego w Szymanowie. Inwestycja pozwoliła podnieść wydajność produkcji o 30 proc. – podała firma.

Maczfit działa na rynku cateringów dietetycznych w Polsce. Dostarcza posiłki w ponad 7,5 tys. lokalizacjach na terenie całego kraju. W 2021 r. firma została przejęta przez grupę Żabka od funduszu Resource Partners oraz Macieja Lubiaka, twórcy marki.

Dwie nowe hale produkcyjno-magazynowe firmy w Szymanowie zostały otwarte w połowie maja. Rozbudowa trwała ponad rok. Przestrzeń operacyjna zakładu wzrosła blisko o jedną trzecią, osiągając powierzchnię prawie 12 tys. mkw.

Inwestycja objęła budowę dwóch nowych hal, rozbudowę zaplecza magazynowego i wdrożenie nowoczesnych technologii wspierających produkcję gotowych dań. W ramach modernizacji uruchomiono m.in. sześć maszyn pakujących, nową linię do gotowania oraz nowoczesne urządzenia produkcyjne. Maczfit podaje, że inwestycja ma przełożyć się na stworzenie nowych miejsc pracy w regionie.

– Ta inwestycja to kolejny, ważny krok w rozwoju Maczfit. Rozbudowa zakładu w Szymanowie pozwala nam nie tylko zwiększyć skalę działalności i możliwości produkcyjne, ale również jeszcze sprawniej zarządzać logistyką, jakością oraz efektywnością operacyjną. Od początku zależało nam, aby była to inwestycja nowoczesna i wspierająca komfort pracy naszych zespołów – skomentował Nicolas Jedraszak, prezes zarządu Maczfit.

Jak wskazała Joanna Zaborska, szefowa działu HR and Administration w Maczfit, firma, tworząc nową przestrzeń, mocno brała pod uwagę aspekt komfortu pracy zespołów.

– Zastosowane zostały rozwiązania, dzięki którym nasi pracownicy zyskali wygodną i przyjazną przestrzeń codziennej pracy. Rozbudowa zakładu oznacza również nowe miejsca pracy i dalszy rozwój kompetencji naszych pracowników – podała Joanna Zaborska.

Ma być efektywniej także pod względem energii

Rozbudowa ma przełożyć się także na efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Dzięki niej Maczfit mógł skonsolidować produkcję w jednym miejscu. Jak wskazuje spółka, znacznie ograniczy to konieczność wewnętrznego transportu samochodowego przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności magazynowych. Ograniczenie liczby transportów ciężarowych ma przełożyć się na zmniejszenie emisji spalin oraz redukcję zużycia mediów.

W nowych budynkach zastosowano również rozwiązania wspierające efektywność energetyczną i ograniczenie zużycia wody. Woda wykorzystywana w procesach produkcyjnych będzie ogrzewana dzięki systemowi odzysku ciepła z instalacji chłodniczej i wentylacji.

