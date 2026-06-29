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NEWSROOM XYZ
29.06.2026 13:04

Maksymalne ceny paliw na wtorek 30 czerwca. Benzyna w dół, diesel w górę

Minister Energii podał maksymalne ceny paliw na wtorek 30 czerwca. Oba rodzaje benzyny będą tańsze, a diesel podrożeje. Wtorek ma być ostatnim dniem obowiązywania cen maksymalnych i niższego podatku VAT w ramach programu „Ceny Paliw Niżej”.

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł, a benzyny 98 – 6,68 zł. Litr diesla ma być nie droższy niż 6,19 zł.

W poniedziałek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,02 zł, a benzyny 98 – 6,70 zł, a diesla – 6,17 zł.

Do wtorku 30 czerwca obowiązują ceny maksymalne paliw oraz obniżka VAT z 23 do 8 proc. W połowie czerwca rząd odszedł od obniżonej akcyzy. Wszystkie trzy rozwiązanie były elementem programu „Ceny Paliw Niżej”.

Powodem wygaszenia programu jest zawarcie przez USA i Iran wstępnego porozumienia pokojowego i otwarcie cieśniny Ormuz, co wznowiło dostawy ropy z Zatoki Perskiej, zmniejszając presję na ceny paliw.

Źródło: PAP, XYZ

Ceny paliw w Europie. Najniższe podwyżki na Węgrzech i w Polsce
tankowanie samochodu na stacji paliw
tankowanie samochodu na stacji paliw. Fot. alvaro gonzalez/Getty Images
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