Maksymalne ceny paliw na wtorek 30 czerwca. Benzyna w dół, diesel w górę

Minister Energii podał maksymalne ceny paliw na wtorek 30 czerwca. Oba rodzaje benzyny będą tańsze, a diesel podrożeje. Wtorek ma być ostatnim dniem obowiązywania cen maksymalnych i niższego podatku VAT w ramach programu „Ceny Paliw Niżej”.

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł, a benzyny 98 – 6,68 zł. Litr diesla ma być nie droższy niż 6,19 zł.

W poniedziałek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,02 zł, a benzyny 98 – 6,70 zł, a diesla – 6,17 zł.

Do wtorku 30 czerwca obowiązują ceny maksymalne paliw oraz obniżka VAT z 23 do 8 proc. W połowie czerwca rząd odszedł od obniżonej akcyzy. Wszystkie trzy rozwiązanie były elementem programu „Ceny Paliw Niżej”.

Powodem wygaszenia programu jest zawarcie przez USA i Iran wstępnego porozumienia pokojowego i otwarcie cieśniny Ormuz, co wznowiło dostawy ropy z Zatoki Perskiej, zmniejszając presję na ceny paliw.

Źródło: PAP, XYZ