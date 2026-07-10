Marcin Karasiński odwołany z zarządu PKP Intercity

Walne zgromadzenie PKP Intercity odwołało Marcina Karasińskiego z zarządu spółki – poinformował w piątek przewoźnik.

Marcin Karasiński został odwołany z zarządu PKP Intercity. Fot. PAP/ Albert Zawada

„W dniu 9 lipca 2026 r. walne zgromadzenie PKP Intercity podjęło uchwałę o odwołaniu pana Marcina Karasińskiego z funkcji członka zarządu, ze skutkiem od dnia 10 lipca 2026 r.” – podała spółka w piątkowym komunikacie.

Oznacza to, że obecnie zarząd PKP Intercity liczy cztery osoby. Janusz Malinowski pełni funkcję prezesa. Hanna Jażdżyk, Joanna Siecińska oraz Adam Warzyniak są członkami zarządu spółki.

Marcin Karasiński został powołany do zarządu PKP Intercity w 2024 r., wraz z pozostałymi członkami organu. Był związany ze spółką od 2011 r. Wcześniej był dyrektorem projektu w PKP S.A. oraz głównym specjalistą w PKP Przewozy Regionalne. W latach 2002–2005 zajmował stanowisko specjalisty w Ministerstwie Infrastruktury.

PKP Intercity to największy w Polsce międzyregionalny operator kolejowy. Właścicielem spółki jest grupa PKP, w 100 proc. kontrolowana przez Skarb Państwa.

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Źródło: PAP/XYZ