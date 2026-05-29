MF: 5 mld zł z podatku od nadzwyczajnych zysków paliwowych

Ministerstwo Finansów zakłada, że nowy podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych przyniesie budżetowi państwa 5 mld zł w latach 2026–2027. Projekt ustawy trafił w piątek na stronę Rządowego Centrum Legislacji.

Nowa danina ma objąć przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i sprzedażą paliw ciekłych. Resort finansów wskazuje, że regulacja jest odpowiedzią na „wyjątkowe uwarunkowania gospodarcze oraz geopolityczne”, które doprowadziły do osiągania ponadprzeciętnych wyników finansowych przez część sektora paliwowego. Według ministerstwa nadwyżkowe zyski nie wynikały z poprawy efektywności czy dodatkowych inwestycji, lecz były skutkiem szoku podażowego.

Projekt przewiduje, że podatek obejmie okres od 1 marca do 31 grudnia 2026 r. Stawka ma wynosić 75 proc. podstawy opodatkowania, którą będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wyliczony według tzw. marży referencyjnej. Opodatkowaniu podlegać ma wzrost przychodów przekraczający 20 proc. względem roku referencyjnego, czyli ostatniego roku obrotowego zakończonego przed 1 marca 2026 r.

Z oceny skutków regulacji wynika, że wpływy z nowego podatku mają wynieść 5 mld zł. Resort finansów szacuje, że do budżetu w 2026 r. trafi 4,75 mld zł, natomiast pozostałe 250 mln zł wpłynie w 2027 r. jako zaliczka za grudzień 2026 r.

Według autorów projektu największym podatnikiem będzie Orlen, określany jako lider rynku paliwowego i petrochemicznego. Ministerstwo wyliczyło, że podstawa opodatkowania koncernu wyniesie około 4 mld zł. Pozostałe podmioty branżowe mają odpowiadać za około 40 proc. całkowitej podstawy opodatkowania podatku od nadzwyczajnych zysków.

Rząd zapowiada, że środki z nowej daniny zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie działań osłonowych na rynku paliw. Chodzi przede wszystkim o obowiązujący od końca marca pakiet „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), obejmujący obniżkę stawek VAT i akcyzy na benzynę oraz olej napędowy, a także codziennie ogłaszane maksymalne ceny detaliczne paliw.

Zapowiedzi dotyczące wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków pojawiały się już wcześniej. Pod koniec marca premier Donald Tusk informował, że rząd planuje objąć nową daniną koncerny paliwowe. Z kolei pod koniec kwietnia minister finansów Andrzej Domański oceniał, że wpływy z podatku powinny przekroczyć 4 mld zł, wskazując, że jednym z podmiotów objętych regulacją może być Orlen.

Źródło: PAP